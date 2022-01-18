Прорыв на фоне экономического кризиса: турецкий стартап мобильных игр Dream Games достиг оценки в $2,75 млрд

Стамбульский разработчик мобильных игр Dream Games в рамках нового раунда финансирования привлек 255 миллионов долларов. Теперь инвесторы оценивают компанию в 2,75 миллиарда долларов, что почти в три раза больше, чем шесть месяцев назад, сообщает CNBC.

Инвестиции в Dream Games возглавила Index Ventures, которая впервые поддержала компанию в феврале 2021 года. В раунде также участвовали Makers Fund, IVP, Kora и Balderton Capital. А BlackRock присоединился в качестве нового инвестора.

Турецкие технологии выходят на мировой рынок на фоне падения стоимости лиры. В 2021 году эта валюта рухнула более чем на 40% по отношению к доллару США.

Dream Games была основана в 2019 году бывшими руководителями Peak Games, еще одного стартапа в области мобильных игр, который был приобретен Zynga за 1,8 миллиарда долларов. Позже Zynga согласилась быть переданной Take-Two Interactive в рамках сделки на 12,7 миллиарда долларов.

Сейчас в Турции находятся некоторые из самых ценных технологических стартапов в мире: компания электронной коммерции Trendyol оценивается в 16,5 млрд долларов, а бренд онлайн-продуктов Getir — в 7,7 млрд долларов.

Сонер Айдемир, соучредитель и генеральный директор Dream Games, говорит, что успех Peak Games и других турецких компаний помог привлечь интерес инвесторов к развивающейся технологической отрасли страны.

"У нас в Турции тысячи талантливых молодых людей. Мобильные игры впервые дают им возможность охватить глобальную аудиторию", — заявил он.

Компания расширяет свое присутствие также на рынки Великобритании и США.

"99% нашего дохода поступает из-за пределов Турции", — утверждает Айдемир.

Dream Games выпустила свою первую игру-головоломку под названием Royal Match в марте 2021 года. По данным App Annie, недавно Royal Match вошла в пятерку самых прибыльных мобильных игр в Apple App Store в США. Сейчас в нее ежемесячно играют 13 миллионов человек, а ежемесячный чистый доход составляет около 31 миллиона долларов после того, как Apple и Google взяли на себя часть транзакций внутри приложения.

Dream Games планирует продолжить разработку Royal Match и начать работу над новой игрой в конце этого года.

Мобильные игры приносят огромные доходы. Так, компания Apple зарабатывает на играх больше, чем такие игровые гиганты, как Sony, Nintendo, Microsoft и Activision: на этот сегмент приходится 69% выручки App Store. Причем сама корпорация игры не производит.