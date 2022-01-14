Руководители игровых компаний заработали за год $842 млн. Треть этой суммы получил разработчик мобильных игр-казино

За 2020 год руководители игровых компаний суммарно заработали около $842 млн. Лидером стал Роберт Антоколь из Playtika (израильская компания, которая разрабатывает в основном бесплатные мобильные игры-казино) — $372 млн. В час он зарабатывал чуть больше $186 тысяч.

О таких результатах топов игровой индустрии свидетельствует опрос аналитической фирмы Games One.

В составленном рейтинге учитывалась не только зарплата, но и весь заработок за год — ценные бумаги, премиальные и компенсационные выплаты. В опросе отмечается, например, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик заработал почти в три раза больше, чем главы таких крупных студий, как EA, Take-Two, Ubisoft и CD Projekt вместе взятые — $154,6 млн.

Отметим, что в 2021 году компания Activision Blizzard попала в череду дискриминационных скандалов. Проблемами заинтересовались власти США, а сотрудники компании выходили на длительные митинги против токсичной среды на рабочем месте.

При этом Games One также составила рейтинг средних зарплат сотрудников и выяснила соотношение разницы между зарплатой глав компаний и средней зарплатой их сотрудников. Оказалось, что руководство Activision Blizzard оказалось в списке антилидеров: в среднем один сотрудник за год здесь зарабатывает $99,1 тысячи, а соотношение средней зарплаты заработку генерального директора составляет 1 к 1560.

В целом первая десятка самых оплачиваемых руководителей игровых компаний выглядит следующим образом: Роберт Антоколь (Playtika) — $372 млн, Бобби Котик (Activision Blizzard) — $154,6 млн, Эндрю Парадайз (Skillz) — $103,3 млн, Эндрю Уилсон (EA) — $34,7 млн, Фрэнк Гибо (Zynga) — $32 млн.

Напомним, ранее стало известно, что компания Take-Two Interactive, занимающаяся разработкой и выпуском компьютерных игр (Civilization, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption), покупает компанию Zynga, которая разрабатывает игры для социальных сетей.

Сумма сделки составит $12,7 млрд — частично эти средства будут выплачены деньгами, частично — акциями Take-Two Interactive. Заявленная сумма сделки считается крупнейшей в игровой индустрии и на 64% больше, чем капитализация самой Zynga 7 января 2022 года.