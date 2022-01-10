Создатели культовой игры GTA готовятся провести крупнейшую сделку в истории игровой индустрии

Компания Take-Two Interactive, занимающаяся разработкой и выпуском компьютерных игр (Civilization, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption) покупает компанию Zynga, которая разрабатывает игры для социальных сетей.

Как отмечает издание BusinessWire, сумма сделки составит $12,7 млрд — частично эти средства будут выплачены деньгами, частично — акциями Take-Two Interactive. Заявленная сумма сделки считается крупнейшей в игровой индустрии и на 64% больше, чем капитализация самой Zynga 7 января 2022 года.

Сделка, которую планируют закрыть до весны 2022 года, сделает Take-Two одним из крупнейших и наиболее диверсифицированных издателей мобильных игр в отрасли. Отметим, что лейблы Take-Two являются домом для ряда самых популярных игр в мире: Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Midnight Club, NBA 2K, BioShock, Borderlands, Civilization и другие. В портфолио Zynga такие известные игры, такие как CSR Racing, Empires & Puzzles, FarmVille, Golf Rival, Hair Challenge, Harry Potter: Puzzles & Spells.

«Мы очень рады объявить о нашей преобразующей сделке с Zynga, которая значительно диверсифицирует наш бизнес и укрепит наши лидирующие позиции в мобильном сегменте, самом быстрорастущем сегменте индустрии интерактивных развлечений», — отметил председатель и главный исполнительный директор Take-Two Штраус Зелник.

По его словам, стратегическое сочетание объединит лучшие в своем классе франшизы для консолей и персональных компьютеров с ведущей на рынке диверсифицированной мобильной издательской платформой, которая имеет богатую историю инноваций и творчества.

«Объединение опыта Zynga в области мобильных устройств и платформ следующего поколения с лучшими в своем классе возможностями и интеллектуальной собственностью Take-Two позволит нам еще больше продвинуть нашу миссию по объединению мира с помощью игр, одновременно достигая значительного роста и синергии», — подчеркнул генеральный директор Zynga Фрэнк Гибо.

Если слияние удастся осуществить, то это будет крупнейшая сделка в индустрии компьютерных игр. Для примера, в 2016 году китайский холдинг Tencent выкупил 84% акций финской компании Supercell за $8,6 млрд, а в 2021 году Microsoft приобрела Zenimax за $7,5 миллиарда.

Напомним, согласно условиям соглашения, Microsoft приобрела ZeniMax Media за $7,5 млрд наличными. Таким образом, корпорация получила контроль над всеми ее дочерними компаниями. Количество сотрудников игрового подразделения Microsoft увеличилось на 2300 человек.