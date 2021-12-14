Бобби Котик — главный злодей индустрии игр в 2021 году. Из-за него Blizzard теряет миллиарды и это еще не конец

Бобби Котик – генеральный директор легендарной Activision Blizzard – получил $155 млн бонусов в 2020 году, но уже в октябре 2021-го попросил совет директоров урезать ему все выплаты до минимально допустимой в Калифорнии ставки — чуть больше пяти тысяч долларов в месяц. Поводом стал масштабный скандал вокруг компании, которую он возглавляет больше тринадцати лет. Оказалось, что там годами процветала дискриминация женщин и токсичная атмосфера. Это привлекло внимание властей США и вскоре компания перестала быть крупнейшим разработчиком игр в мире, потеряв на репутационных скандалах десятки миллиардов долларов капитализации

Почему это важно? В конце ноября Google, совместно с аналитической компанией Newzoo, опубликовал исследование о мировом рынке игр. В 2020 году он вырос на 23,1%. Это рекордный показатель за десять лет. До конца 2021 три миллиарда человек потратят на игры почти $176 млрд. В 2024 — почти $219 млрд.

Игры — гигантская индустрия со своими скандалами, расследованиями, аутсайдерами и секретами. Но в рамках нашего материала мы сосредоточимся на беспрецедентных проблемах одного из игровых гигантов и дальнейшей судьбе его руководителя.

История Activision Blizzard — история двух компаний. Одна из них появилась благодаря бабушке разработчика Майка Морхейма. Женщина одолжила внуку $15 тысяч и тем самым помогла ему в 1991 году основать Silicon&Synapse. Через два года это предприятие переименовали в Blizzard Entertainment, и уже под этим брендом вышла популярная Warcraft: Orcs&Humans. Пять лет спустя студию купил французский медиаконгломерат Vivendi, а вскоре вышли культовые Diablo, StarCraft и World of Warcraft. Последняя даже попала в игровую редакцию книги рекордов Гиннесса, как самая посещаемая онлайн-игра.

Activision появилась раньше. В 1979 году маркетинговый отдел компании Atari (один из лидеров игровой индустрии того времени) опубликовал список своих самых продаваемых игр. Программист Девид Крейн заметил — продукты, за которые он отвечал, принесли больше $20 млн. Сам он получил всего $20 тысяч. В целом из 35 сотрудников отдела разработки Крейн и еще трое его коллег создали игры, на которые пришлось 60% продаж. Разработчики не стали молчать о своем положении, назвались «Бандой четырех» и ушли из Atari.

Заручившись поддержкой венчурного капиталиста Джима Леви, 1 октября 1979 года «Банда четырех» основала Activision. До ее появления программное обеспечение и игры для приставок издавали только компании-создатели систем. Activision же стала первым сторонним разработчиком. На протяжении трех десятилетий она закрывала и открывала студии, выпускала разной успешности игры и прошла болезненную процедуру банкротства. В конце 2007 года руководство объявило о слиянии с Vivendi Games. Новую компанию назвали Activision Blizzard, а летом 2008-го пост CEO занял Роберт А. «Бобби» Котик.

(Приховати)

Успешный менеджер слишком много зарабатывает

С точки зрения бизнеса Котик — чрезвычайно успешный менеджер. Общий доход акционеров за двадцать лет вырос больше чем на 8100%, а фондовый индекс акций — больше чем на 11000%. Капитализация Activision Blizzard в июне 2021 года достигла $75,2 млрд, хотя в мае прошлого года составляла $56,2 млрд. Благодаря стремительному росту Котик и получал свои премии. Казалось бы, никаких противоречий, но...

Последние несколько лет многие эксперты и аналитики игровой индустрии утверждают — Котик зарабатывает слишком много. До пандемии коронавируса вышел отчет некоммерческого фонда As You Sow, который занимается защитой интересов акционеров. Аналитики составили рейтинг компаний, которые слишком много платят своим руководителям. На 45 месте оказался Котик. За 2018 год он заработал $28 млн, а соотношение его оклада и средней зарплаты сотрудника Activision Blizzard составило 306 к 1.

В 2019 году в компании разгорелся кадровый скандал. Накануне финансового отчета западные СМИ заявили о желании руководства уволить сотни сотрудников для максимизации прибыли и снижения издержек не самых успешных подразделений. После публикации отчетности стало известно — под сокращение попало 800 человек. Из-за этого международная организация Game Workers Unite (занимается защитой прав сотрудников игровой индустрии) потребовала уволить Котика. Но петиция за все время набрала чуть больше 11 тысяч голосов при необходимых 15 тысячах.

Еще эта история запустила цепочку увольнений по своему желанию — команду начали активно покидать ветераны. Процесс длился около двух лет и завершился уходом геймдизайнера, любимчика публики Джеффа Каплана. Он в Blizzard проработал 19 лет и отвечал за разработку киберспортивного шутера Overwatch, обладателя престижной награды «Игра года».

Очередной виток зарплатного скандала пришелся на конец лета 2020. Тогда стало известно — за 2019 Котик заработал больше $40 млн. В то же время тестировщики и работники службы поддержки довольствовались минимальным окладом. Это видно по анонимному «опроснику», который сотрудники Activision Blizzard выложили в сеть. Почти 500 человек указали должности, нагрузку, размер оплаты и стаж работы. По таблице, например, видно: рядовой тестировщик компании получает около $24 в час или меньше $50 тысяч в год (пример цифр ниже в таблице).

Анонимный опросник Blizzard

Новый год — новый этап разговоров о деньгах игрового босса. Весной 2021 стал известен размер бонусной оплаты труда Котика. Он составил $200 млн (позже эту цифру скорректировали до $155 млн). Одну из групп инвесторов компании, CtW Investment Group, возмутила такая астрономическая сумма. Там заявили — на стоимость акций студии повлияли не только грамотные решения топ-менеджера.

«Рост стоимости акций Activision заслуживает поощрения. Но само по себе это достижение не оправдывает столь значительные выплаты. Есть множество факторов, которые способствуют росту стоимости акций компании и которые не связаны с руководством Котика напрямую. Например, использование видеоигр в качестве одного из немногих вариантов развлечения во время пандемии Covid-19», — заявил директор по исследованиям вознаграждений для руководителей в CtW Investment Group Майкл Варнер.

Ситуацию удалось частично урегулировать новым трудовым контрактом. Он будет действовать до 31 марта 2023 года. Котик и совет директоров пересмотрели финансовые соглашения: по новому договору зарплату гендиректора урезали вдвое — с $1,75 млн до $875 тысяч в год. Сократили также его годовые бонусы. Их размер теперь не может превышать 200% его новой зарплаты.

Activision Blizzard падает вниз

Решение, вроде бы, всех устроило. Но летом разгорелся скандал уже другого толка и масштаба. Выяснилось, что продолжительное время за компанией наблюдает департамент по защите трудовых прав Калифорнии. Чиновники даже выдвинули против AB иск о дискриминации. Из публикации издания Bloomberg, которую Delo.ua подробно разбирало в июле, стало известно о процветании в Activision Blizzard так называемой «Frat Boy» Culture» или «мужланской культуры».

Это сленговое обозначение используют для мужчин, которые считают себя лучше остальных из-за принадлежности к закрытому сообществу. Вроде братства в колледже. По мнению властей, расцвет такой культуры привел к многолетней дискриминации женщин и токсичной атмосфере: сотрудники мужского пола (в их числе было и высшее руководство) употребляли алкоголь прямо на рабочем месте, шутили о внешности женщин и изнасилованиях. А СМИ описали скандальный случай с сотрудницей, которая совершила самоубийство непосредственно во время служебной командировки — в эту поездку начальник якобы взял для нее целый набор секс-игрушек.

С тех пор дискриминационный скандал не затухает и только в первые его недели Activision Blizzard потеряла около $4 млрд капитализации . Боссы не очень удачно выкручивались, какое-то время отрицая все обвинения. Но в итоге сдались — Котик пообещал создать «благоприятную и инклюзивную» атмосферу в компании, а президент подразделения Blizzard Джей Аллен Брэк подал в отставку.

Проблему это, конечно же, не решило. Со всех сторон на компанию сыпались обвинения в недостаточно серьезном отношении к проблеме и неадекватной реакции. Сотрудники Activision Blizzard тем временем бастовали под стенами штаб-квартиры. Пытаясь хоть как-то сбалансировать ситуацию, генеральный директор сам попросил урезать себе зарплату на 99,96%. До $62,5 тысяч в год. К тому же, на время расследования он отказался вообще от всех денежных выплат и бонусов.

Проблема отразилась и на грядущих релизах компании — в ноябре отложили сразу два флагманских проекта, которые должны были выйти в 2022 году. Речь об играх Overwatch 2 и Diablo IV. Новость второй раз за год обвалила акции компании. Activision Blizzard за день потеряла примерно 14% или порядка $8 млрд . Ее стоимость опустилась до $52 млрд. Вместе с этим АВ потеряла и титул самой дорогой игровой компании не только в мире, но и в США.

Прощание скандального Котика

Казалось бы, дальше падать некуда. Но претензии к AB появились у ее партнеров. Сначала Джим Райан, глава Sony Interactive Entertainment, раскритиковал компанию за творящийся там бардак. Потом к нему присоединился глава Xbox Фил Спенсер. В стороне не остался и президент Nintendo of America Даг Боузер. Он подчеркнул — ситуация с домогательствами разочаровывающая, а в их компании уже приняли «некоторые меры в отношении Activision».

Заявления трех топов еще шире открыли ящик Пандоры. Уже в декабре Национальный центр права США в своем обращении потребовал исключить Бобби Котика из совета директоров Coca-Cola. Акционеры последней поддержали решение. Давление на компанию усилили и власти — казначейские ведомства шести штатов США (Калифорния, Массачусетс, Иллинойс, Орегон, Делавер и Невада) призвали AB срочно навести порядок на рабочем месте.

Последней каплей стало исключение Activision Blizzard из участия в церемонии The Game Awards 2021. Продюсер и ведущий «Оскара в игровой индустрии» Джефф Кили подчеркнул: «Ни в одной компании, ни в одном сообществе нет места насилию, домогательствам и или притеснениям».

«Котику нельзя оставаться. Это уже однозначно. В корпоративной среде принято так: если есть помеха, которая мешает развитию компанию в целом — ее нужно убрать. Если эта помеха человек, то его так или иначе подталкивают к отставке. Судя по всему, к совету директоров этой компании тоже есть претензии и скорее всего их тоже снесут. Но первым должны снести Котика. Это сейчас токсичный элемент и он стал визуализацией всех проблем. Поэтому в интересах компании Котик должен уйти», — объясняет специалист по репутационному менеджменту и антикризисным коммуникациям, основатель Bayka.Agency Сергей Биденко.

Уход только Котика ситуацию не спасет. Захлестнувшая игровую индустрию «культура отмены» может снести вообще всю компанию. Чтобы этого не допустить, совету директоров нужно срочно перехватывать инициативу и брать ситуацию под контроль. Например, заявить о масштабных изменениях и запустить долгосрочную программу с огромным бюджетом, а также старательно поработать над своими внешними и внутренними коммуникациями.

Компания SOC Investment Group (представляет интересы акционеров Activision Blizzard) зарегистрировала петицию о его увольнении с поста генерального директора, и документ уже подписало больше 33 тысяч человек из 35 тысяч необходимых. Имидж его в ближайшие годы тоже вряд ли улучшится. Имя Котика в игровом сообществе давно ассоциировалось со злобным капиталистом, а теперь к нему добавился еще и ярлык покровителя «мужланской культуры» и токсичной среды. Правда, даже после ухода Бобби со своего поста он останется чрезвычайно обеспеченным человеком — его состояние сегодня оценивают примерно в $600 млн.