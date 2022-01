Продажи компьютерных игр на дисках в Украине сократились на 10% — дистрибьюторы объясняют почему

В 2021 году в Украине на 10% упали продажи дисков с компьютерными играми, несмотря на заметный рост в предыдущие годы.

Об этом сообщает издание Gamedev.Dou со ссылкой на данные компании ERC.

Так, с 2018-го по 2020-й годы продажа дисков с играми в Украине выросла почти в 10 раз. В 2021 году, несмотря на ожидания, продажи упали на 10% — за прошлый год было продано всего 207 тысяч копий против 230 тысяч в 2020-м.

В компании ERC, официальном дистрибьюторе PlayStation и консольных игр в Украине, отмечают: снижение продаж было предсказуемо, ведь большинство громких AAA-блокбастеров перенесли с 2021 на 2022 год.

"Если вычеркнуть из 2020 года релизные продажи (продажи первой недели новых игр всегда самые большие) таких блокбастеров, как The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Mafia Definitive Edition, Call of Duty: Black Ops Cold War, и сравнить с продажами прошлого года, будет уже не падение на 10%, а мощный рост вплоть до +30%. Такое сравнение более подходяще для характеристики спроса и продаж бедного на новые релизы и консоли, однако достаточно стабильного и мощного 2021 года", — сообщили в компании.

Там также спрогнозировали, что в 2022 году будет существенное положительное отличие, а следовательно, и рост общих продаж игр. Только в первой половине 2022-го выйдут такие громкие релизы, как Horizon Forbidden West, Elden Ring и Gran Turismo 7.

Что касается AAA-блокбастеров 2021 года, то, по данным дистрибьютора, почти ни один из них не оправдал надежд ни украинских ритейлеров, ни игроков. Поэтому продажи были неутешительными. Это касается даже громких блокбастеров вроде Battlefield 2042 и Call of Duty Vanguard. Единственным исключением стала FIFA 22 — новая часть футбольного симулятора с момента релиза в конце сентября 2021 года не покидала первую строчку ежемесячного рейтинга продаж игр в ритейле. Так случилось и в декабре.

Напомним, ранее игра Hades от студии Supergiant Games победила в номинации "Лучшая видеоигра" 2021 года по версии участников литературной премии "Хьюго". Учредители сообщили, что премию в категории "Лучшая игра" вручили единовременно. Однако они рассматривают возможность создать постоянную номинацию, связанную с играми.

Премия "Хьюго" была основана в 1953 году. Она присуждается за выдающиеся произведения в жанре фантастики и считается одной из самых престижных.

Релиз Hades состоялся в сентябре 2020 года. Игра получила крайне высокие оценки на Metacritic: 93 баллов из 100 от критиков и 8,8 из 10 от пользователей. Кроме того, тайтл стал лауреатом нескольких профильных премий, включая "Небьюла", Game Developers Choice Awards и BAFTA.