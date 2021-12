Hades стала первой видеоигрой, получившей литературную премию "Хьюго"

Видеоигра Hades от студии Supergiant Games победила в номинации "Лучшая видеоигра" 2021 года по версии участников литературной премии "Хьюго".

Об этом организаторы объявили на официальном сайте мероприятия.

19 декабря организаторы 79-го собрания Всемирной конвенции научной фантастики DisCon III впервые присудили литературную премию "Хьюго" за лучшую научно-фантастическую или фэнтезийную видеоигру.

Победителем стала Hades, которая обошла в голосовании Animal Crossing: New Horizons, Blaseball Short Circuits, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part II и Spiritfarer.

Творческий руководитель Supergiant Games Грег Касавин поблагодарил организаторов "Хьюго" и сказал, что победить в столь престижной литературной премии — большая честь для всей команды.

Учредители сообщили, что премию в категории "Лучшая игра" вручили единовременно. Однако они рассматривают возможность создать постоянную номинацию, связанную с играми.

Премия "Хьюго" была основана в 1953 году. Она присуждается за выдающиеся произведения в жанре фантастики и считается одной из самых престижных.

Релиз Hades состоялся в сентябре 2020 года. Игра получила крайне высокие оценки на Metacritic: 93 баллов из 100 от критиков и 8,8 из 10 от пользователей. Кроме того, тайтл стал лауреатом нескольких профильных премий, включая "Небьюла", Game Developers Choice Awards и BAFTA.

