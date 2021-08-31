В Китае детям запретили играть в онлайн-игры по будням

В Китае решили строго ограничить время предоставления игровых онлайн-услуг лицам до 18 лет: все игровые платформы смогут предоставлять доступ несовершеннолетним только в рамках одного часа — с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и официальные праздничные дни.

Об этом говорится в уведомлении Главного управления печати и публикаций КНР, адресованном своим бюро в провинциях, компаниям, занимающимся онлайн-играми, и отраслевым организациям, которое вступит в силу с 1 сентября.

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"В течение некоторого времени чрезмерное использование несовершеннолетними или даже их увлечение онлайн-играми превратилось в серьезную проблему, которая отрицательно сказывается на нормальной жизни, обучении и здоровом развитии", — утверждают в ведомстве.

Помимо ограничения времени предоставления доступа к видеоиграм платформы должны будут строго контролировать требование о регистрации и входе в систему пользователей исключительно под своим настоящим именем.

В свою очередь отделы управления печати и публикаций на всех уровнях усилят надзор и частоту проверок соблюдения этих требований.

Кроме того, власти призвали активно помогать семьям, школам и другим социальным институтам создавать благоприятные условия, способствующие здоровому взрослению несовершеннолетних, и развивать онлайн-обучение детей.

Отмечается, что упомянутые меры призваны предотвратить участие несовершеннолетних в онлайн-играх и эффективно защитить их физическое и психическое здоровье.

До этого несовершеннолетним китайцам разрешалось играть по полтора часа в будние дни и по три в выходные.