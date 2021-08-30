IT и Телеком 1 час назад

12-летний британский школьник заработал на NFT-коллекции картинок $350 тысяч

Мальчик продолжает получать прибыль от перепродажи коллекции из 3 тысяч пиксельных китов

Беньямин Ахмед. Фото отца ребенка/CNBC Беньямин Ахмед. Фото отца ребенка/CNBC
Беньямин Ахмед. Фото отца ребенка/CNBC

12-летний школьник из Лондона Беньямин Ахмед заработал на продаже коллекции невзаимозаменяемых токенов уже более 350 тысяч долларов.

Как пишет CNBC, мальчик начал заниматься программированием еще в пять лет, пойдя по стопам отца Имрана, работающего веб-разработчиком. Он начал с HTML и CSS и продолжил совершенствовать свои навыки, изучая JavaScript. Однако в начале 2021 года внимание Беньямина привлекли NFT и смарт-контракты.

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По словам мальчика, он был очарован технологией NFT, позволяющей передать право собственности на цифровые произведения с помощью блокчейна. Научился он кодировать благодаря онлайн-руководствам наставников, встреченных в сообществах Discord.

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Его первая коллекция NFT, которую он создал этим летом, состоит из 40 красочных пиксельных аватаров под названием Minecraft Yee Haa, которые он создал под впечатлением от видеоигры Minecraft. Он сам создал картинки и закодировал каждую из них.

В июне он начал кодировать вторую коллекцию NFT под названием Weird Whales, в которой представлены 3350 пиксельных китов, каждый из которых имеет отличительные черты. По словам Имрана Ахмеда, сценарий для использования в качестве шаблона для кодирования Weird Whales его сыну дал один из разработчиков другого проекта NFT под названием Boring Bananas.

После запуска в июле вся коллекция была распродана за девять часов, а 12-летний создатель заработал более 80 Ethereum за один день. Это составляет более 255 тысяч долларов по сегодняшним ценам. После этого школьник заработал дополнительно еще 30 Ethereum (более 95 тысяч долларов) при дальнейшей перепродаже своих NFT (он получает с этого 2,5% роялти).

Ожидается, что по окончанию августа у него будет уже около 400 тысяч долларов. Заработанные средства мальчик, однако, хранит в криптовалюте и не собирается выводить.

Напомним также, что недавно выставил на торги свои NFT-токены легендарный боксер Майк Тайсон.

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