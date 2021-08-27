Уникальную карту Крыма сложили из 300 NFT — оцифрованных картин неомодерниста Юрия Химича

На платформе opensea.io стартовал уникальный проект, посвященный 30-летию независимости Украины. Цифровое панно воссоздает карту Крыма — она сложена из 300 NFT (невзаимозаменяемых токенов).

Проект называется "Crimea. Ars Longa" ("Крым. Искусство вечно"). Его подготовила Khymych Art Foundation.

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Каждый NFT — это отдельное произведение известного украинского художника-неомодерниста Юрия Химича из "Крымского цикла", включающего сотни гуашей и акварелей, написанных им в Крыму.

"Удалось собрать карту Крыма и даже горный хребет из акварелей и гуашей Химича. Это лучшее, что было сделано для Украины в NFT-пространстве на сегодня", — заметил цифровой художник Александр Бутенко, участвующий в создании необычной карты.

Осуществить такой проект при жизни художника было проблематично — для этого нужна выставочная локация большой площади.

Сейчас благодаря технологии NFT стало возможно представить "Крымский цикл" как единое целое, как полиптих — произведение, составленное из многих частей.

А в ближайшее время и каждую из 300 работ выложат на различных платформах как отдельный NFT-токен.

"Живопись Химича — это визуальный "Кобзарь" Украины, образ "всей Украины", которую он неутомимо зарисовывал в течение полустолетия". Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан).

Проект "Crimea. Ars Longa" стал началом создания первого в мире персонального NFT-музея традиционного художника — новой программы Khymych Art Foundation, связанной с блокчейн-технологиями.

Юрий Химич (1928–2003) — художник-неомодернист, классик украинского искусства ХХ столетия.

Продолжением цифрового музея Химича станет создание проектов в NFT-формате, где будут представлены его другие работы. Художник создал более 15 "топографических" циклов — это картины и графика, отображающие архитектурные памятники Украины, Польши, Венгрии, стран Балтии, Финляндии, России, Армении и Грузии.

Оцифровку работ будут делать на средства, вырученные от продажи первых NFT "Crimea. Ars Longa". А часть вырученных средств потратят на каталогизацию произведений Химича. Ведь большинство произведений художника, который умер в 2003 году, до сих пор не известно искусствоведам и публике.

Проект "Crimea. Ars Longa" выложен на платформе opensea.io.