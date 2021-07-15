Общество 8 минут назад

Украинские геймеры изучают историю по "Ведьмаку", а экономику по Minecraft, — исследование

Половина игроков в возрасте от 13 до 15 лет и 53% в возрасте от 16 до 18 лет находят друзей и любят общаться в социальной игре Among Us.

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Украинские геймеры назвали компьютерные игры, где, по их мнению, они могут чему-то научиться. В список вошли World of Tanks, GTA V и Minecraft.

Об этом свидетельствует комплексное исследование геймеров Украины, которое провела компания NielsenIQ по заказу Wargaming.

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В частности, четверть всех респондентов назвали World of Tanks игрой, которая лучше всего помогает найти новых друзей и общаться в интернете. На втором месте оказался спортивный симулятор FIFA20/21 — ее назвали 15% игроков. Предпочтение шутеру Counter-Strike: Global Offensive отдали 13% опрошенных, а среди остальных игр первой пятерки — Minecraft и Dota 2.

Также отмечается, что половина игроков в возрасте от 13 до 15 лет и 53% в возрасте от 16 до 18 лет находят друзей и любят общаться в социальной игре Among Us.

И хотя ключевой причиной увлечения видеоиграми у украинских геймеров является желание расслабиться, респонденты разных возрастов назвали для этих целей разные игры: украинцы в возрасте от 41 до 45 лет — World of Takns; от 31 до 35 лет — в FIFA 20/21; от 13 до 18 лет — в Minecraft. Также респонденты называли GTA V и Call of Duty: Modern Warfare, у которых не оказалось четко выраженных возрастных групп.

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Помимо этого, в исследовании говорится, что украинские геймеры часто используют игры для того, чтобы узнать что-то новое. Знания по истории пользователи получают в World of Tanks — она опережает все остальные игры и ее выбрали 62% опрошенных. Однако в списке есть также приключенческий экшн Red Dead Redemption 2 (48% респондентов) и фэнтезийная ролевая игра The Witcher 3: Wild Hunt (43% опрошенных).

Среди игр, которые позволяют развивать знания по экономике геймеры называли: Tom Clancy's Rainbow Six Siege (40%), Rocket League (32%), Hearthstone (29%), GTA V (27%), Minecraft (24%).

Напомним, ранее компания NielsenIQ уже выяснила большинство украинцев играют в видеоигры для того, чтобы расслабиться или "убить время". При этом чаще всего они играют на смартфонах и персональных компьютерах или ноутбуках, а тратят чуть больше 500 грн в месяц.

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