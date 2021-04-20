Общество 50 минут назад

Аналитики выяснили, зачем украинские геймеры принимают участие в киберспортивных турнирах

По данным исследования компании NielsenIQ, 6 из 10 людей, которые играют в компьютерные игры, смотрят esport-соревнования

Фото: Depositphotos. Фото: Depositphotos.
Фото: Depositphotos.

Украинские геймеры участвуют в киберспортивных турнирах в основном из-за драйва и удовольствия от соревнований. Из-за поиска социального признания и повышения репутации киберспорт выбирает треть игроков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса о киберспорте компаний NielsenIQ и Wargaming. Он был проведен в рамках первого комплексного исследования геймеров Украины.

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По результатам исследования, киберспортивные турниры каждый день смотрят только 2% украинских игроков, а 13% — раз в неделю. При этом 8% и 7% геймеров смотрят турниры раз в две недели и раз в месяц соответственно. Еще 29% реже, чем раз месяц, а 40% украинских игроков в видеоигры вообще не смотрят соревнования.

При этом в любительских турнирах принимают участие 29% респондентов, а в профессиональных — 13%. Регулярно (минимум два раз за полгода) в любительских турнирах участвует 7% игроков, а в профессиональных — 4%. Редко (один раз в полгода) — 22% и 9% соответственно. Не участвуют в любительских турнирах, но хотят начать 25% респондентов, а в профессиональных — 26%. Совсем не участвуют в любительских соревнованиях и не планируют — 46% геймеров, в профессиональных — 61%.

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Основная причина увлечения киберспортом — драйв и удовольствие от соревнования — его выбрали 63% респондентов. Для 54% игроков киберспорт — это возможность улучшить свои навыки как геймера: сравнивать себя с другими игроками, консультироваться с тренером/коучем. 49% считают киберспорт весело проведенным временем, а для 29% это социальное признание и репутация. 19% респондентов, участвующих в соревнованиях, хотят стать профессиональными киберспортсменами.

"Киберспорт развивается быстрыми темпами: средний годовой прирост аудитории киберспортивных соревнований составляет около 20% в год в зависимости от рынка. Рост базы болельщиков киберспорта характерен не только для таких развитых стран как Корея, Китай или США, но и для рынков Восточной Европы. Исследования Nielsen Sport в регионе показывают, что среди киберспортивных болельщиков преобладают мужчины и молодая аудитория (до 30 лет). Впрочем, присутствует тенденция к росту доли женщин. Думаю, подобные тенденции мы будем наблюдать и в Украине, ведь среди украинских игроков в видеоигры весомая доля — именно женщины", — говорит руководитель отдела исследований потребителей и покупателей NielsenIQ Татьяна Шевченко.

Эксперт отмечает, что пандемия является одним из факторов, которые способствуют росту интереса к видеоиграм в целом и киберспорту в частности. Поэтому база зрителей спортивных соревнований в Украине будет только расти.

Напомним, что опрос проведен в рамках первого комплексного исследования геймеров Украины по заказу Wargaming. Согласно ему, самой популярной игрой стала World of Tanks, а самыми популярными жанрами — Puzzle, Vehicle Shooter и Shooter. Большинство опрошенных предпочитает для игр смартфон и ПК. Средний возраст украинского геймера — 31 год, а основными причинами увлечения видеоиграми стали желание расслабится, "убить время" и отключиться от реальности.

Источник фото: Depositphotos.

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