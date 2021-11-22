Производители игр: названы самые крупные украинские геймдев-компании

Опубликован рейтинг геймдев-компаний Украины, в который вошли 28 студий, его составило издание DOU.ua.

При составлении рейтинга учитывались общий штат компаний, доля технических специалистов и количество вакансий. В список включены фирмы, которые разрабатывают собственные продукты, аутсорс-студии и геймдев-стартапы IT-компаний.

Десятое — iLogos Game Studios (Киев, Харьков), 250 человек, среди клиентов: EA, Sony, Disney, Rovio, Nekki, Zynga, Wargaming.

Девятое — WhaleApp LTD (Киев, Винница), 450 сотрудников, игры: BlitZ: Rise of Heroes, Hidden Hotel, Family Zoo та Resort Hotel.

Восьмое — G5 Entertainment (Харьков, Львов), 456 человек, разработки: Hidden City, Jewels of Rome, Mahjong Journey, Homicide Squad, "Sherlock: Поиск предметов".

Седьмое — GSC Game World (Киев), 500 сотрудников. Занимается созданием игр в жанрах FPS и RTS. Самые известные серии – это "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R.

Шестое — Room 8 Studio — удаленная работа, 5500 человек. Среди игр, в разработке которых помогали сотрудники: Call of Duty: Black Ops 4, Fall Guys, Control, Tom Clancy's Elite Squad, What Remains of Edith Finch, Gwent.

Пятое — киевское подразделение Wargaming с командой из 556 человек. Они разработали и выпустили World of Warplanes, занимаются разработкой World of Tanks.

Четвертое — Gameloft (Харьков, Львов) c 600 сотрудниками. Самые известные игры: серия Asphalt, My Little Pony, Sonic PHD, Dungeon Hunter, Six-Guns.

Третье — Plarium с 883 сотрудниками, подразделения находятся в Харькове, Киев, Львове и Одессе. Игры: Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans, Lost Island: Blast Adventure та франшиза Stormfall.

Второе — Ubisoft (Киев, Одесса), 1211 сотрудников. Занимается разработкой и тестированием игр таких франшиз, как Tom Clancy's, Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs.

Первое — Playrix (Киев, Харьков, Ровно, Одесса), в украинской команде 1520 человек. Компания разрабатывает и выпускает мобильные казуальные игры, такие как Gardenscapes, Township и Homescapes.

Всего в 28 компаниях, вошедших в рейтинг, работает 9721 специалист, из которых 7514 – технические.

Напомним, перенос Overwatch 2 и Diablo IV компаниии Blizzard привел к потере около $8 млрд — это связано с падением стоимости акций. При этом командный мультиплеерный шутер Overwatch насчитывает уже около 60 миллионов пользователей.