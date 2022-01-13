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Тернопольская область начинает "Большую стройку" сразу нескольких объездных дорог
В Тернопольской области сразу в нескольких населенных пунктах готовятся к строительству объездных дорог. Разгрузить города от трафика — это приоритетная задача для местных властей на ближайшие годы, сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.
По его словам, из-за отсутствия или плохого состояния объездных дорог большинство транспортных средств двигаются по населенным пунктам.
“Большой поток машин приводит к пробкам, усложняет движение, разрушает дорожное покрытие. Городские дороги не рассчитаны на такую нагрузку, поэтому стратегической задачей правительства является строительство и восстановление объездных дорог”, — отметил Труш.
Создание объездных дорог предусмотрено программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка".Подписывайтесь на наш Telegram канал