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Экономика
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Тернопольская область начинает "Большую стройку" сразу нескольких объездных дорог

Большая стройка
Проект реализуют в рамках программы президента Украины

В Тернопольской области сразу в нескольких населенных пунктах готовятся к строительству объездных дорог. Разгрузить города от трафика — это приоритетная задача для местных властей на ближайшие годы, сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

По его словам, из-за отсутствия или плохого состояния объездных дорог большинство транспортных средств двигаются по населенным пунктам.

“Большой поток машин приводит к пробкам, усложняет движение, разрушает дорожное покрытие. Городские дороги не рассчитаны на такую ​​нагрузку, поэтому стратегической задачей правительства является строительство и восстановление объездных дорог”, — отметил Труш.

Создание объездных дорог предусмотрено программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка".