В Украине стремительно растет торговля контрабандными сигаретами — блогер

Если в 2017 году нелегальный рынок сигарет в Украине оценивался чуть более чем в 2%, то теперь он перевалил за 18%.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

По его словам, в ближайшие годы доля нелегальной табачной продукции на украинском рынке может и вовсе достичь 20-25%.

Ранее сообщалось, что на данный момент на рынке в Украине распространяется более 7 млрд поддельных и контрабандных сигарет. Это приводит к значительным потерям госбюджета — около 14 млрд грн.

«Я уже как-то отвык видеть лотки с сигаретами на рынках или у станций метро. С такими лотками обычно сидят бабульки или тётки. Они продают контрабанду и подделки, во-первых, подозрительно дешево, во-вторых, всем кому ни попадя, в том числе подросткам, и поштучно (и то, и другое запрещено законом). А в последние недели я начал замечать эти лотки буквально у себя под домом», — заметил Голобуцкий.

По его словам, сейчас незаконную табачную продукцию можно с легкостью приобрести и в интернете.

В увеличении потоков контрабанды и контрафакта, по мнению Голобуцкого, сыграла свою роль пассивность контролирующих и правоохранительных органов. Однако первопричиной проблемы он называет стремительный рост акцизов, который делает товары недоступными для потребителей.

"По классике жанра, "на помощь" приходят контрабандисты и фальсификаторы", — отметил он.

Как известно, украинские табачные компании ранее настаивали на необходимости снижения темпов роста акцизов на сигареты, чтобы предотвратить рост уровня контрабанды табачной продукции.