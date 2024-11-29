Уряд запроваджує чітку політику винагороди для керівників та членів наглядових рад держкомпаній

Кабінет міністрів України затвердив політику державної власності, яка спрямована на покращення управління державними активами та залучення інвестицій.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що прийнятий документ є ключовим для впровадження норм Закону № 3587-IX, що вдосконалює корпоративне управління, та враховує принципи ОЕСР.

Як зауважила перша віце-прем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, політика держвласності визначає роль держави в управлінні держкомпаніями, окреслює, які компанії є стратегічними для країни та які завдання вони повинні виконувати, а також запроваджує високі стандарти корпоративного управління в державному секторі економіки.

"Разом з цим документом вперше в Україні запроваджується чітка та прозора політика винагороди для керівників та членів наглядових рад держкомпаній, а також – дивідендна політика. Ці заходи дозволять підвищити ефективність управління державними активами та залучити інвестиції в економіку", - підкреслила Свириденко.

Що передбачає політика державної власності:

Чітке визначення, в яких секторах економіки держава повинна зберігати свою присутність.

Оптимізацію портфеля державних активів. Йдеться про приватизацію чи ліквідацію підприємств, які не є стратегічно важливими для держави.

Впровадження сучасних стандартів корпоративного управління на основі принципів ОЕСР, що серед іншого передбачає створення незалежних наглядових рад.

Критерії обов’язковості утворення наглядових рад.

Плани щодо підвищення ефективності, збереження і підвищення вартості активів.

Правила звітності та визначення цілей діяльності держкомпаній.

Правила організації управління, розподілу функцій і повноважень між органами держави та компаній.

Після ухвалення політики державної власності наступними кроками буде проведення тріажу — визначення та поділ компаній на ті, що залишаються у державні власності, і такі, що будуть приватизовані чи ліквідовані.

Також відбуватиметься формування наглядових рад в державних компаніях, які підпадають під критерії, та робота над розмежуванням спеціальних обов'язків держкомпаній.

Як повідомляють в Мінекономіки, ухвалення політики держвласності є одним із індикаторів "Плану України для Ukraine Facility" та маяком меморандуму з МВФ.

Раніше Кабінет міністрів України з метою реалізації норм Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління" ухвалив рішення, що впорядковує процес щорічного погодження Мінфіном ключових фінансових показників для підприємств державного сектору.