Правительство вводит четкую политику вознаграждения для руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний

Кабинет министров Украины утвердил политику государственной собственности, направленную на улучшение управления государственными активами и привлечение инвестиций.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что принятый документ является ключевым для внедрения норм Закона № 3587-IX, совершенствующего корпоративное управление и учитывающего принципы ОЭСР.

Как отметила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, политика госсобственности определяет роль государства в управлении госкомпаниями, определяет, какие компании являются стратегическими для страны и какие задачи они должны выполнять, а также вводит высокие стандарты корпоративного управления. государственном секторе экономики.

"Вместе с этим документом впервые в Украине вводится четкая и прозрачная политика вознаграждения для руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний, а также дивидендная политика. Эти меры позволят повысить эффективность управления государственными активами и привлечь инвестиции в экономику", — подчеркнула Свириденко.

Что предполагает политика государственной собственности:

Четкое определение, в каких секторах экономики государство должно сохранять свое присутствие.

Оптимизация портфеля государственных активов. Речь идет о приватизации или ликвидации предприятий, которые не являются стратегически важными для государства.

Внедрение современных стандартов корпоративного управления на основе принципов ОЭСР, что среди прочего предполагает создание независимых наблюдательных советов.

Критерии обязательности образования наблюдательных советов.

Планы повышения эффективности, сохранения и повышения стоимости активов.

Правила отчетности и определение целей деятельности госкомпаний.

Правила организации управления, распределения функций и возможностей меж органами страны и компаний.

После принятия политики государственной собственности следующими шагами будет проведение триажа — определение и разделение компаний на остающиеся в государственные собственности и приватизированные или ликвидированные.

Также будет проходить формирование наблюдательных советов в государственных компаниях, подпадающих под критерии, и работа над разграничением специальных обязанностей госкомпаний.

Как сообщают в Минэкономики, принятие политики госсобственности является одним из индикаторов "Плана Украины для Ukraine Facility" и маяком меморандума с МВФ.

Ранее Кабинет министров Украины с целью реализации норм Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления" принял решение, упорядочивающее процесс ежегодного согласования Минфином ключевых финансовых показателей для предприятий государственного сектора.