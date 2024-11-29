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Экономика
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Правительство вводит четкую политику вознаграждения для руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний

Правительство вводит четкую политику вознаграждения для руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний
В Украине вводится четкая и прозрачная политика вознаграждения для руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний

Кабинет министров Украины утвердил политику государственной собственности, направленную на улучшение управления государственными активами и привлечение инвестиций.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что принятый документ является ключевым для внедрения норм Закона № 3587-IX, совершенствующего корпоративное управление и учитывающего принципы ОЭСР.

Как отметила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, политика госсобственности определяет роль государства в управлении госкомпаниями, определяет, какие компании являются стратегическими для страны и какие задачи они должны выполнять, а также вводит высокие стандарты корпоративного управления. государственном секторе экономики.

"Вместе с этим документом впервые в Украине вводится четкая и прозрачная политика вознаграждения для руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний, а также дивидендная политика. Эти меры позволят повысить эффективность управления государственными активами и привлечь инвестиции в экономику", — подчеркнула Свириденко.

Что предполагает политика государственной собственности:

  • Четкое определение, в каких секторах экономики государство должно сохранять свое присутствие.
  • Оптимизация портфеля государственных активов. Речь идет о приватизации или ликвидации предприятий, которые не являются стратегически важными для государства.
  • Внедрение современных стандартов корпоративного управления на основе принципов ОЭСР, что среди прочего предполагает создание независимых наблюдательных советов.
  • Критерии обязательности образования наблюдательных советов.
  • Планы повышения эффективности, сохранения и повышения стоимости активов.
  • Правила отчетности и определение целей деятельности госкомпаний.
  • Правила организации управления, распределения функций и возможностей меж органами страны и компаний.

После принятия политики государственной собственности следующими шагами будет проведение триажа — определение и разделение компаний на остающиеся в государственные собственности и приватизированные или ликвидированные.

Также будет проходить формирование наблюдательных советов в государственных компаниях, подпадающих под критерии, и работа над разграничением специальных обязанностей госкомпаний.

Как сообщают в Минэкономики, принятие политики госсобственности является одним из индикаторов "Плана Украины для Ukraine Facility" и маяком меморандума с МВФ.

Ранее Кабинет министров Украины с целью реализации норм Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления" принял решение, упорядочивающее процесс ежегодного согласования Минфином ключевых финансовых показателей для предприятий государственного сектора.

Автор:
Светлана Манько