Всемирный банк одобрил транш в €300 миллионов для Украины

Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 миллионов евро. Эти средства будут направлены на поддержание реформ и смягчение последствий пандемии коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем на внедрение мер по восстановлению экономики в размере 300 миллионов евро для Украины с целью поддержки реформ, критически необходимых для экономического восстановления и роста страны, а также для смягчения последствий пандемии Covid-19", - говорится в заявлении Всемирного банка.

«На фоне высокого уровня экономической уязвимости в Украине идет медленное и неустойчивое восстановление от последствий пандемии Covid-19, и мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку реформам, направленным на содействие более сильному и более инклюзивному восстановлению», – сказал региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

"Мы ожидаем, что эти реформы помогут повысить стандарты жизни, позволив примерно 4,6 миллионам мелких землевладельцев в Украине получить справедливую отдачу от труда и инвестировать в свой самый ценный актив", - отметили во Всемирном банке.

Напомним, Всемирный банк одобрил выделение Украине 150 миллионов долларов. Денежные средства направили на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности на закупку вакцин.

Ранее Всемирный банк выделил Украине 350 миллионов долларов на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

Также Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа Всемирного банка на сумму $39 млн на строительство новой трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь в Киеве.