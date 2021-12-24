За год "Большой стройки" отремонтировали 5 098 км государственных дорог

В течение этого года в Украине отремонтировали и построили 5 098 км дорог государственного значения и 250 искусственных сооружений по программе президента Владимира Зеленского “Большая стройка”. Это больше, чем было запланировано сделать, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

По словам главы министерства Александра Кубракова, это стало возможным благодаря слаженной командной работе, долгосрочному планированию и системной поддержке руководства государства.

"Отметим, что по итогам осуществленных закупок средняя стоимость 1 км дороги почти не изменилась с 2020 года и составляет 20,7 млн грн. То есть все упреки в завышенных ценах разбиваются о конкретные факты. Цена в этом году всего на 1,5% больше, чем в предыдущем, и этот рост ниже годового темпа инфляции. То есть мы до сих пор платим на 18% меньше за 1 км, чем это было в 2019 году, при том, что качество дорожных работ значительно возросло", – заявил он на форуме "Большая стройка: дороги и мосты".

Кубраков также привел статистику инвестиций в дорожное строительство и его результаты. За 2019 год было построено и обновлено 846 км дорог государственного значения и 73 искусственных сооружения.

В 2020 году за 83 млрд грн сделали 4 056 км дорог государственного значения и 158 искусственных сооружений. В 2021 году за 106 млрд грн было построено и обновлено 5 098 км дорог государственного значения и 250 искусственных сооружений.

"В итоге инвестиции в дорожную инфраструктуру с 2019 по 2021 годы выросли почти в 5 раз. За 2020-2024 годы планируется обновить 24 тысяч км дорог государственного значения и 1,4 тысячи искусственных сооружений", – сообщил глава Министерства инфраструктуры.

Ранее в ходе форума президент Владимир Зеленский заявил, что за два года реализации программы "Большая стройка" обновили более 40% сети основных дорог Украины.