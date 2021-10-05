11 октября в Киеве пройдет форум "Диалог гражданского общества бизнеса и власти"

11 октября 2021 года в Киеве состоится ежегодный форум "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти", во время которого парламентарии и чиновники обсудят с лидерами бизнес-сообщества приоритеты институциональных и экономических реформ.

Организаторы форума — Национальная бизнес-коалиция и Украинский совет бизнеса, которые объединили более 100 бизнес-ассоциаций, представляющих более 40 тыс. предприятий со всей страны. Мероприятие проходит при поддержке Центра международного частного предпринимательства (СІРЕ) — независимого фасилитатора Национальной бизнес-коалиции.

Участники коалиций два года назад сформировали и представили политическим партиям ТОП-10 приоритетов бизнеса, которые важно воплотить для улучшения условий ведения бизнеса, детенизации и роста экономики.

Во время форума участники проанализируют, что сделано за два года работы парламента, какие еще важные реформы необходимо реализовать для роста экономики и какие новые вызовы встали перед страной из-за кризиса 2020-2021 года.

Во время панельных дискуссий будут обсуждаться также вопросы налоговой и социальной политики, косвенные методы контроля, реформирования налогообложения труда, фискализация, свободный трудовой договор, деолигархизация, налоговая субсидия, налог на выведенный капитал, урегулирование вопроса рыночного надзора, государственно-частное партнерство, реформа ж/д транспорта и реформа подключений энергии.

Парламентарии представят свое видение развития малого и микробизнеса и, в частности, реформы налогообложения физлиц, применения РРО, учета товарных остатков, электронной коммерции, снижения ставок эквайринга и др.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер Украины, министр экономики Алексей Любченко, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, и. о. председателя ГНС Евгений Олейников, а также представители Верховной Рады Украины: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель Комитета по налоговым и таможенным вопросам ВРУ Даниил Гетманцев, председатель Комитета по экономическим вопросам ВРУ Дмитрий Наталуха, председатель Комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк и председатель подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Юлия Диденко.

Спикеры от бизнес-объединений: Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе; Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков; первый вице-президент ПАО "Концерн "Галнафтогаз" Василий Даниляк; генеральный директор Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" София Арасланова; президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко; исполнительный директор Ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук; заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов; основатель Intecracy group, председатель совета Ассоциации Software Ukraine Юрий Сивицкий; представитель ассоциации "Укролияпром", участник платформы "бизнес 100" Станислав Таршин, представитель Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Ксения Ляпина, президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш и др.

Аудитория форума-руководители бизнеса и члены ассоциаций со всей Украины. Участие в мероприятии по предварительной регистрации: https://forms.gle/Vi2x2ZYZv1rQ2vaN6

Информационные партнеры: телеканал LIVE, 4 канал, информационное агентство "Интерфакс Украина", информационное агентство "Украинские национальные новости", Delo.

Контактное лицо: Дарья Бибен, тел. +38 097 642 2555, dariya.biben@gmail.com.

Аккредитация СМИ: +38 067 930 06 69, pradvice@ukr.net.