24 июля в киевском Дворце спорта Лобов и Беринчик сразятся на голых кулаках

В киевском Дворце спорта 24 июля состоится без преувеличения экстраординарное событие в мире спортивных единоборств — в поединке на голых кулаках серебряный призер лондонской Олимпиады 2012 года и действующий чемпион по версии WBO боксер Денис Беринчик сразится с бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым.

Мероприятие долгожданное. Первоначально оно планировалось на 19 июня, но из-за травмы плеча у Беринчика, которая потребовала восстановления, поединок был отложен.

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Итог состязания не очевиден ни для экспертов, ни для действующих спортсменов. В активе у Беринчика олимпийское "серебро", титул чемпиона и 15 побед в ринге. Однако его соперник Артем Лобов хоть и не такой титулованный, но имеет и свои серьезные преимущества.

Во-первых, он тяжелее и выше Беринчика. Во-вторых, в его карьере были турниры по кулачным боям Bare Knuckle FC и состязания в стиле смешанных единоборств.

В связи с этим Лобов делает ставку на разрешенный в этом поединке тайский клинч. Он неоднократно на пресс-конференции, посвященной грядущему бою, делал акцент на мастерском владении этим приемом. Таким образом он планирует задавить мастерскую боксерскую технику Беринчика и перехватить инициативу. Лобов также бывший боец UFC — самой престижной лиги смешанных единоборств, и на его стороне будет специфический опыт.

Да и в целом Лобов на пресс-конференции выглядел более уверенным и мотивированным, чем его противник. И спину держал ровнее.

Тем не менее, оба спортсмена обещают зрелищный агрессивный бой.

"Три пропустил, пять — нанес", — так сформулировал свою тактику Беринчик. Лобов также сказал, что ему проще держать удар, а не уходить в оборону. Как отметил спортсмен из Ирландии, короткие раунды не дают возможности измотать противника. "Сила удара решает", — сказал Лобов, объяснив, что будет бить до победного.

При этом оба бойца согласились, что тактика, выбранная ими, рискованная, ведь один хороший удар может завершить бой.

Организатор поединка, украинский промоушен "Махач", 24 июля готовит даже нечто большее, чем бой Беринчика и Лобова. Схватка двух звезд будет вишенкой на торте большого праздника спорта. "Махач" давно планировал расширить географию и на шестой сезон, который и увенчает суперпоединок, привозит в Киев команду из Казахстана.

В дальнейшем "Махач" рассчитывает привлечь еще спортсменов из Беларуси, но главное — сделать это не разовыми поездками, а включить иностранные команды в регулярный календарь соревнований, рассказал на пресс-конференции сооснователь Лиги кулачных боев Андрей Лимонтов.

Так что 24 июля купившие билеты смогут посмотреть целую серию боев, которые начнутся в 10 утра и продлятся до полуночи, и присмотреться к претендентам на главные призы: $10 000 — в легком весе и Toyota Camry — в среднем. Поскольку финалы будут в 9 и 10 сезонах, у болельщиков будет время заключить пари.

Билеты на состязание можно приобрести здесь.

Если же вы интересуетесь соревнованием, но не попадаете в Киев, сможете посмотреть по платной подписке бой на сервисе Megogo.