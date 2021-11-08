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Банки 60 минут назад

Аграрии потеряли более 2 млрд грн, размещенных в обанкротившемся банке Курченко

После ликвидации Брокбизнесбанка эти деньги не были возвращены Аграрному фонду

Сергей Курченко. Фото: Depositphotos Сергей Курченко. Фото: Depositphotos
Сергей Курченко. Фото: Depositphotos

Государственная компания "Аграрный фонд" утратила 2,14 млрд грн, размещенных в 2014 году на счетах обанкротившегося Брокбизнесбанка.

Как заявили в компании, эти деньги не были возвращены фонду после ликвидации банка, сообщает "Марлин".

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"В результате невыполнения ПАО "Брокбизнесбанк" условий депозитных договоров нарушены статьи 526, 610, 629 Гражданского кодекса и статья 193 Хозяйственного кодекса Украины и по основаниям отсутствия у последнего имущества для удовлетворения требований кредиторов во время процедуры банкротства, АО "Аграрный фонд" нанесен материальный ущерб", — сообщили в государственной компании.

Напомним, Национальный банк Украины решил ликвидировать Брокбизнесбанк 11 июня 2014 года. 4 января 2016 года Печерский районный суд Киева арестовал 80,03% акций Брокбизнесбанка.

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80% акций Брокбизнесбанка принадлежало беглому олигарху Сергею Курченко, который, по данным Генпрокуратуры, причастен к отмыванию средств нескольких украинских банков.

Впоследствии состоялись продажи активов Брокбизнесбанка. Полученные в ходе проведения аукционов средства были направлены на удовлетворение требований кредиторов обанкротившегося банка.

В свою очередь Фонд гарантирования вкладов определил, что 2,14 млрд грн Аграрного фонда должны быть возвращены в седьмую очередь.

В июне 2019 года выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам банка были завершены, однако средства Аграрному фонду так и не были выплачены.

О потере этих активов говорилось и в отчете Государственной аудиторской службы о проверке компании за 201-2019 годы.

По итогам 2020 года Аграрный фонд получил чистый ущерб на сумму 197 млн ​​грн.

Источник фото: Depositphotos

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