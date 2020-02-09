АХА Group продает свой страховой бизнес в Восточной Европе

Французская страховая группа AXA объявила о продаже своего бизнеса в Польше, Чехии и Словакии за 1,002 млрд евро.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на пресс-релиз AXA Group — по условиям соглашения, в собственность UNIQA Insurance Group (Австрия) переходит 100% операций в страховании жизни, пенсионного обеспечения, накопительного и страхования от несчастного случая.

Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года после получения необходимых регуляторных согласований. Ранее сообщалось, что участие в тендере на покупку бизнеса AXA Group принимают три компании: итальянская Generali и австрийские Vienna Insurance Group и Uniqa Insurance Group.

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"Эта транзакция знаменует собой еще один шаг в упрощении деятельности AXA, и мы убеждены, что деятельность AXA в Центральной и Восточной Европе выиграет от сильного присутствия UNIQA и местного опыта в регионе для создания новых возможностей роста с постоянным акцентом на предоставлении улучшенных предложений для клиентов", — прокомментировал СЕО AXA Group Томас Буберл.

Ранее стало известно, что страховая группа AXA продает 144 млн акций AXA Equitable Holdings (EQH), которая является ее дочерней компанией в США, инвестиционной компании Goldman Sachs.

Позднее AXA Group договорилась с финансовой компанией из Бельгии Crelan в вопросе продажи AXA Bank Belgium.

АХА Group (Франция) — одна из ведущих в мире компаний в сфере страхования и управления активами. В 2014 году АХА признана Лучшим зеленым страховым брендом во всем мире. Более 157 тысяч сотрудников ежедневно обслуживают 103 миллиона клиентов в 59 странах мира. В 2014 году доход Группы АХА составил 92 млрд евро. По состоянию на 31 декабря 2014 года в управлении компании насчитывалось 1,277 трлн евро активов.

UNIQA Insurance Group является одной из ведущих страховых групп на своих основных рынках в Австрии, Центральной и Восточной Европе. 20 тысяч сотрудников и эксклюзивных партнеров UNIQA Group обслуживают более 10 млн клиентов в 18 странах. UNIQA является второй по величине страховой группой в Австрии с долей рынка около 22%. UNIQA Insurance Group признана наиболее надежной страховой компанией Австрии, которой доверяют клиенты (по версии Readers Digest, 2003 — 2016 годы).