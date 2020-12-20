Американская топ-модель возглавила рейтинг самых богатых знаменитостей

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года — с большим отрывом его возглавила американская модель Кайли Дженнер, которая заработала 590 млн благодаря продаже 51% акций компании Kylie Cosmetics.

Как отмечает издание, в уходящем году Дженнер стала также единственной женщиной в топ-10 наиболее высокооплачиваемых звезд.

Второе место занял американский рэп-исполнитель Канье Уэст ($170 млн). Третья позиция у швейцарского теннисиста Роджера Федерера, который заработал $106 млн.

Кроме них, в первую топ-десятку попал актеры Тайлер Перри и Дуэйн "Скала" Джонсон, радиоведущий Говард Стерн, а также пять представителей мира спорта.

Топ-10 самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей выглядит следующим образом:

Кайли Дженнер — $590 млн;

Канье Уэст — $170 млн;

Роджер Федерер — $106 млн;

футболист Криштиану Роналду — $105 млн;

футболист Лионель Месси — $104 млн;

актер Тайлер Перри — $97 млн;

футболист Неймар –$ 95,5 млн;

радиоведущий Говард Стерн — $90 млн;

баскетболист Леброн Джеймс — $88,2 млн;

актер Дуэйн Джонсон — $87,5 млн.

Читайте также: Forbes опубликовал список долларовых миллиардеров в 2018 году

Места с 11-го по 20-е достались, соответственно, ведущим Рашу Лимбо ($85 млн) и Эллен Дедженерес ($84 млн), знаменитому спортивному журналисту и основателю портала The Ringer Биллу Симмонсу ($82,5 млн), певцу Элтону Джону ($81 млн), самому высокооплачиваемому писателю США Джеймсу Паттерсону ($80 млн), баскетболисту "Голден Стэйт Уорриорз" Стефу Карри ($74,4 млн), поп-звезде Ариане Гранде ($72 млн), исполнителю роли Дэдпула Райану Рейнольдсу ($71,5 млн), единственному шеф-повару в рейтинге Гордану Рамзи ($70 млн), а также поп-рок-группе Jonas Brothers ($68,5 млн), воссоединившейся в прошлом году.

В числе других представителей топ-100 можно выделить писательницу Джоан Роулинг (создательница серии книг о Гарри Поттере выручила $60 млн и заняла 28 место), южнокорейских звезд BTS, заработавших ради 47 позиции 50 млн. При этом в прошлом году коллектив выручил за счет гастролей 170 млн — больше любой американской группы, за исключением Metallica.

По информации Forbes, за этот год самые высокооплачиваемые мировые знаменитости заработали в общей сложности $6,1 млрд до вычета налогов и сборов, что на $200 млн меньше, чем в 2019 году.

Напомним, в августе 2020 года состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло почти $200 млрд, что является рекордным показателем для бизнесмена.