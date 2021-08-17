Политика 40 минут назад

Аналитик дал оценку конкурсу по выбору директора Бюро экономической безопастости

По сравнению с прочими конкурсами на госдолжности, в ходе которых используются судебные инструменты, публичные угрозы и радикалы, процедура выбора директора БЭБ не стала скандальной

Аналитик дал оценку конкурсу по выбору директора Бюро экономической безопастости Аналитик дал оценку конкурсу по выбору директора Бюро экономической безопастости

Конкурсная комиссия по выбору директору Бюро экономической безопасности в ходе собеседований с претендентами на должность от 13 августа не принимала решений, которые были бы направлены на недопуск в финальную часть отбора сильных кандидатов. При этом попытки назвать конкурс "скандальным" не имеют под собой оснований. 

Об этом пишет в своем Facebook политический аналитик Александр Кочетков. 

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"Подходит к концу конкурс по выбору главы директора Бюро экономической безопасности. И чем меньше времени остается до определения победителя, тем громче звучат голоса "экспертов по всем вопросам". Сегодня на глаза попалось заявление исполнительного директора Европейской бизнес-ассоциации — той, в которой президентом Томаш Фиала, что бизнес якобы обеспокоен скандальностью и длительностью процедуры отбора главы БЭБ.

Не знаю, чем руководствовалась представитель ЕБА, но в топ-5 вызовов для отечественного бизнеса точно нет пункта "конкурс по выбору главы БЭБ". Если, конечно, опираться на объективную социологию", — заявляет Кочетков.

По сравнению с прочими конкурсами на госдолжности, в ходе которых используются судебные инструменты, публичные угрозы и радикалы, процедура выбора директора БЭБ не стала скандальной, считает эксперт. 

"Во-первых, что касается длительности процедуры отбора, то БЭБ, согласно закона, должно заработать не позже 25 сентября. Сроки проведения конкурса вписываются в рамки закона. В отличие от, например, конкурса по выбору главы Антикоррупционной прокуратуры, который длится уже полтора года. 

Во-вторых, насчет якобы скандальности конкурса. По сравнению со многими другими конкурсами на госдолжности, которые сопровождаются многомесячными судами, публичными угрозами, массовым использованием радикалов всех мастей, конкурс на главу БЭБ — явно на клише "скандальный" не претендует. В минувшую пятницу довелось глянуть онлайн собеседования с кандидатами на должность главы БЭБ — нельзя сказать, что конкурсная комиссия по итогам собеседования необоснованно оставила сильных претендентов за бортом", — отметил Кочетков.

Кочетков считает, что мнение о конкурсе на должность главы БЭБ, высказанное представителем EБA, могут не разделять все члены данной бизнес-ассоциации. 

"И самое главное. Отображает ли мнение функционера ЕБА позицию всех членов ассоциации либо же это ее частное мнение? Бюрократизации проникает даже в негосударственные, безусловно важные для бизнес-климата структуры, как отраслевые ассоциации, потому вопрос отнюдь непраздный", — пишет Кочетков.

На данный момент на должность директора БЭБ претендуют член Совета Нацбанка Василий Горбаль, прокурор Офиса генерального прокурора Атилла Ковчи, глава ГФС Вадим Мельник. 

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