Анна Деревянко на Get Business Festival: три главных совета бизнесу

Выступая перед многочисленными гостями масштабного делового ивента Get Business Festival, который проходит 28 февраля в Киеве, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко предложила относиться к предпринимательству как к игре. Но при этом рассказала, что по ее мнению, поможет победить в ней.

Советы от исполнительного директора Европейской бизнес ассоциации Анны Деревянко:

➡️ Не бояться рисковать, не стоять на месте, действовать.

➡️ Беречь собственную репутацию как зеницу ока. С нечистыми на руку бизнесменами никто не захочет иметь дело. Следование букве закона только укрепит авторитет и поможет в достижении цели.

➡️ Думать инновационно, креативно и глобально.