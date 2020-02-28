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Анна Деревянко на Get Business Festival: три главных совета бизнесу

Бизнесвумен рассказала, что поможет успешно превратить маленькую компанию в крупную

Анна Деревянко на Get Business Festival: три главных совета бизнесу Анна Деревянко на Get Business Festival: три главных совета бизнесу
Анна Деревянко, испольнительный директор Европейской бизнес ассоциации

Выступая перед многочисленными гостями масштабного делового ивента Get Business Festival, который проходит 28 февраля в Киеве, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко предложила относиться к предпринимательству как к игре. Но при этом рассказала, что по ее мнению, поможет победить в ней.

Советы от исполнительного директора Европейской бизнес ассоциации Анны Деревянко:

➡️ Не бояться рисковать, не стоять на месте, действовать. 
➡️ Беречь собственную репутацию как зеницу ока. С нечистыми на руку бизнесменами никто не захочет иметь дело. Следование букве закона только укрепит авторитет и поможет в достижении цели.
➡️ Думать инновационно, креативно и глобально.

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Кроме этого, бизнесвумен рассказала гостям Get Business Festival о факторах, которые позволят бизнесмену успешно превратить маленькую организацию в крупную.

"Команда! Окружайте себя умными, профессиональными людьми", — говорит Анна Деревянко и советует не бояться делегировать полномочия сотрудникам. Бизнесвумен говорит, что немаловажными факторами в развитии бизнеса являются терпение, постоянное совершенствование.

"Очень важно избавиться от страха перед изменениями и просто упорно работать. И конечно верить в себя", — подчеркнула Анна Деревянко.

Отметим, что Европейская бизнес ассоциация инициировала проект Unlimit Ukraine, который объединяет уже более 1500 предпринимателей для обмена опытом и информацией.

В рамках масштабного делового фестиваля, который собрал три тысячи гостей, также выступит Евгений Булах, диретор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина", и расскажет о платформах как бизнес-процессах и цифровом бизнесе. А Ольга Васильева, директор по маркетингу "МакДональдз в Украине", расскажет о пяти трендах, которые стоят за успешным маркетингом золотых арок "МакДональдз".

Всего на мероприятии четыре потока: Marketing/Digital, Точки Роста/ Экспорт/ HR, PR/ HR/ Личная Эффективность/ Sustainability и Финансы. На всех панелях с 12.45 до 19.00 беспрерывно будут выступать бизнесмены и эксперты из различных сфер, чтобы рассказать гостям фестиваля о своих кейсах, факапах и на своем примере поделиться советами. 

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