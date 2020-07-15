Антикоррупционный суд снял арест с имущества экс-главы Минздрава времен Януковича

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал ходатайство адвоката экс-министра здравоохранения времен Януковича Раисы Богатыревой Дмитрия Беляева об отмене ареста ее имущества.
Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра судебных решений Украины. В документе не указывается фамилия должностного лица Министерства здравоохранения, однако "Украинская правда" утверждает, что речь идет именно о Богатыревой.
В частности, суд отменил арест, наложенный на следующее имущество:
– наличность — 30 850 грн, 1 650 евро и $1 500;
– банковский металл — золотой слиток весом 2,5 грамма 999,9 пробы, производства Швейцарии;
– дароносицу, изготовленную из серебра, ртутной позолотой и гравировкой, размером 19х9,5х3 см;
– икону Господь Вседержитель;
– икону с изображением святых;
– икону с изображением Игумен Почаевского;
– икону с изображением Пресвятой Богородицы Курской Знамение;
– икону с изображением Божьей матери;
– икону с изображением Ангела-хранителя;
– икону с изображением святой мученицы Раисы;
– вазочку для конфет;
– картину с изображением рождения Иисуса Христа;
– две золотые серьги 585 пробы, весом 7,72 грамма;
– камни 2 цитрин 2,59 грамм;
– памятную монету "пруф-Лайк 100 рублей";
– памятную монету 1 доллар Father Frost;
– значок "Партия Регионов", золото 585 проба, вес 1,34 грамма;
– монету 10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife;
– монету "Премьер-министра Украины 2000-2001, эксклюзивная коллекция Украина, 2004";
– монету "Премьер-министр Украины 2005, эксклюзивная коллекция Украина, 2005";
– монету "Оранжевая Революция 2004, Инаугурация Президента Украины 23.01.2005 года".
Напомним, экс-министра задержали 27 августа 2019 года в аэропорту "Киев" (Жуляны). Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет, и ее сразу задержали пограничники. Ей инкриминировали растрату средств в особо крупных размерах при закупке лекарств.
28 августа, Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял Богатыреву под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 млн грн.
Позднее нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский внес залог в размере 6 млн грн за Богатыреву.