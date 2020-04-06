  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Апелляционный суд отказался отменить арест акций ПИБа, купленных ранее фондом VR Capital

Арест был наложен по делу в рамках исполнения решения международного арбитража Гааги

Апелляционный суд отказался отменить арест акций ПИБа, купленных ранее фондом VR Capital Апелляционный суд отказался отменить арест акций ПИБа, купленных ранее фондом VR Capital
Фото: Pixabay

Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство об отмене ареста акций "Проминвестбанка", купленных ранее американским инвестфондом VR Capital, сообщает "БизнесЦензор" со ссылкой на "Интерфакс-Украна".

В Едином госреестре судебных решений опубликовано соответственное определение суда, где указано, что 4 марта ЗАО "Альтана Капитал" по поручению ООО "ФК "Фортифай" на торгах ПФТС приобрело 99,7726% акций ПИБа, а 6 марта был заключен договор купли-продажи ценных бумаг. В дальнейшем была выплачена полная стоимость ценных бумаг, однако процедура не была завершена.

Кратко и по делу в Telegram

Причиной тому стал арест на акции ПИБа, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года. Он не позволил завершить процедуру и провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании "Фортифай".

Отмечается, что арест был наложен по делу в рамках исполнения решения международного арбитража Гааги по взысканию с России убытков ряду компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и имевших активы в Крыму. В связи с этим 23 марта покупатель подал ходатайство в Киевский апелляционный суд об отмене мер обеспечения иска по данному делу в части наложения ареста на простые именные акции ПИБа, которое было отклонено, говорится в материалах суда.

Читайте также:
Суд заблокировал принудительную продажу акций Проминвестбанка

Как сообщалось ранее, "Проминвестбанк" был продан в начале марта, покупателем стала ФК "Фортифай", которая принадлежит Сергею Фаткуллину. В марте издание StockWorld собощало, что реальным покупателем "Проминвестбанка" стал американский инвестфонд VR Capital.

История продажи банка была длительной, первые торги, запланированные на август прошлого года, не состоялись из-за отсутствия покупателей. Также акции "Проминвестбанка" являлись предметом рассмотрения в Стокгольмском арбитражном суде, который запретил их принудительную продажу.  

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ выиграл суд на 1,25 млн грн у банка "Портал"
НБУ выиграл суд на 1,25 млн грн у банка "Портал"
Одесский предприниматель подал в суд на Кабмин за ограничение работы общепита
Одесский предприниматель подал в суд на Кабмин за ограничение работы общепита
ПриватБанк подал новый иск против Коломойского на $5,5 млрд
ПриватБанк подал новый иск против Коломойского на $5,5 млрд
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В центре Николаева выстрелом в голову ранили известного "криминального авторитета"

  3. В "Слуге народа" пересмотрели политику "только новых лиц", — Корниенко

  4. В Минздраве назвали возможную дату пика эпидемии коронавируса в Украине

  5. BMW представила топовый олдскульный мотоцикл (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка...