Арахамия объяснил, почему из фракции "Слуга Народа" не исключают одиозных депутатов

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что сейчас от исключения кого-то из мажоритарщиков из состава фракции пострадает сильнее политсила, чем исключенные депутаты.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, вслед побегут 10-15-20 по каким-либо причинам. А причину депутат легко придумает: мол, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел иначе. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию", — отметил Арахамия, отвечая на вопрос о том, почему из "Слуги народа" не исключили депутатов Максима Бужанского и Александра Дубинского, которые вредят публичному имиджу партии и фракции.

В то же время Арахамия заявил, что "роковая ошибка" заключается в том, что Верховная Рада не приняла императивный мандат, который предусматривает отзыв мандата депутатов.

"Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", — добавил Арахамия.

Кроме того, отвечая на вопрос, почему в последнее время монобольшинство не может собрать голоса за те или иные законопроекты, глава фракции заявил, что всему виной не раскол внутри партии, а карантин.

"У нас в зале обычно 245 человек. А из-за карантина всего 205−210 человек. Конечно, нужно обращаться в этом случае за поддержкой к другим партиям, потому что элементарно у нас нехватка. И наша посещаемость, кстати, в процентном соотношении никак не больше и не меньше, чем посещаемость других фракций", — заявил Давид Арахамия.

Ранее Delo.ua рассказывало, что действующий президент Украины Владимир Зеленский набрал бы на выборах (если бы они проходили в апреле 2020 года) почти 50% голосов, а его партия "Слуга Народа" — 32,6%.

Такие результаты содержатся в очередном опросе общественного мнения, который провел Киевский международный институт социологии.