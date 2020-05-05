Политика 30 минут назад

Арахамия объяснил, почему из фракции "Слуга Народа" не исключают одиозных депутатов

Неспособность "Слуги Народа" собирать голоса за законопроекты Давид Арахамия объяснил карантином

Арахамия объяснил, почему из фракции "Слуга Народа" не исключают одиозных депутатов Арахамия объяснил, почему из фракции "Слуга Народа" не исключают одиозных депутатов
Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что сейчас от исключения кого-то из мажоритарщиков из состава фракции пострадает сильнее политсила, чем исключенные депутаты.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, вслед побегут 10-15-20 по каким-либо причинам. А причину депутат легко придумает: мол, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел иначе. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию", — отметил Арахамия, отвечая на вопрос о том, почему из "Слуги народа" не исключили депутатов Максима Бужанского и Александра Дубинского, которые вредят публичному имиджу партии и фракции.

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В то же время Арахамия заявил, что "роковая ошибка" заключается в том, что Верховная Рада не приняла императивный мандат, который предусматривает отзыв мандата депутатов.

"Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", — добавил Арахамия.

Кроме того, отвечая на вопрос, почему в последнее время монобольшинство не может собрать голоса за те или иные законопроекты, глава фракции заявил, что всему виной не раскол внутри партии, а карантин.

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"У нас в зале обычно 245 человек. А из-за карантина всего 205−210 человек. Конечно, нужно обращаться в этом случае за поддержкой к другим партиям, потому что элементарно у нас нехватка. И наша посещаемость, кстати, в процентном соотношении никак не больше и не меньше, чем посещаемость других фракций", — заявил Давид Арахамия.

Ранее Delo.ua рассказывало, что действующий президент Украины Владимир Зеленский набрал бы на выборах (если бы они проходили в апреле 2020 года) почти 50% голосов, а его партия "Слуга Народа" — 32,6%. 

Такие результаты содержатся в очередном опросе общественного мнения, который провел Киевский международный институт социологии. 

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