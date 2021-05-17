"Автомагистраль-Юг" начинает новый этап "Большой стройки" объездной Харькова

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг" усилит и расширит объездную дорогу Харькова. Сейчас начался новый этап текущего среднего ремонта — армирование слоев асфальтобетонного покрытия, сообщила Facebook-страница "Большой стройки".

Отмечается, что восстановление объездной дороги проводится с марта на двух отрезках от транспортной развязки возле города Дергачи в направлении Донецкой области. Общая протяженность участков более 44 км.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"На объекте продолжается фрезерование покрытия. Параллельно наши бригады расчищают придорожную полосу от кустарников и мелколесья, выполняют обустройство земляного полотна на участках с переходно-скоростными полосами и укладывают выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси", — говорится в сообщении.

Также на отдельных участках рабочие усиливают слабую дорожную основу. На этих отрезках планируют проложить слои щебеночно-песчаной смеси, СФОВ и крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Для повышения несущей способности и для предотвращения развития колей и трещин специалисты компании выполняют армирование геосетками и георешетками из композитной арматуры.

Кроме того, ремонт объездной предусматривает устройство верхнего слоя покрытия, восстановление элементов и сооружений для поверхностного водоотвода, устройство освещения, установку барьерного ограждения и новых дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

На объекте работают 210 человек и 110 единиц спецтехники. Работы планируют завершить осенью этого года.

Харьковская объездная дорога имеет протяженность 82,7 км и является стратегически важным транспортным коридором для города. Автодорога является частью одной из крупнейших магистралей страны — трассы М-03 Киев — Довжанский.

До конца года "Автомагистраль-Юг" завершит текущий средний ремонт трассы, что позволит восстановить комфортное и безопасное дорожное движение. Автодорога поможет направить транзитный транспорт мимо городской застройки.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.