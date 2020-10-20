Политика 1 час назад

"Батькивщина" будет добиваться в Киеве увеличения выплат врачам и медстраховки от города

В партии считают важным остановить отъезд врачей из Украины в Польшу

Фото: пресс-служба "Батькивщины" Фото: пресс-служба "Батькивщины"
Фото: пресс-служба "Батькивщины"

Столичная медицина нуждается в значительной помощи, считают в партии "Батькивщина" и обещают применить все имеющиеся возможности — и законодательные, и организационные для обеспечения обязательного муниципального медицинского страхования.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время совместной презентации со столичной командой неотложного плана действий после местных выборов, которые пройдут 25 октября.

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"Киев не должен в дальнейшем страдать от сомнительных экспериментов имени Ульяны Супрун. Если на это не способна центральная власть, Киев собственными силами должен обеспечить своим жителям бесплатный доступ к здравоохранению. Муниципальная медицинская страховка будет покрывать не только расходы на оплату работы врачей, но и стоимость необходимых лекарств", — сказала она.

По словам Юлии Тимошенко, в случае победы на выборах в горсовет и на должность городского головы, команда "Батькивщины" берет обязательство принять решение о доплатах столичным медикам за счет столичного бюджета. Цель — остановить отток лучших медиков заграницу. Для этого, уровень доплаты не должен быть ниже заработной платы медицинского персонала соседней Польши.

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