Бизнес призывает не допустить старые кадры к создаваемому Бюро экономической безопасности

Украинский совет бизнеса, объединяющий 95 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики, призвал премьер-министра избрать "новое лицо" на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Об этом говорится в заявлении коалиции, обнародованном в пятницу, 20 августа.

"Сейчас наступил важный момент — финальная фаза назначения руководителя БЭБ. Премьер-министр должен выбрать одного из трех кандидатов, рекомендованных конкурсной комиссией. Понятно, что от руководителя БЭБ прежде всего будет зависеть качество нового органа. Поэтому любая кандидатура из уже существующих правоохранительных органов способна свести на нет все многолетние усилия по созданию нового независимого единого органа по расследованию экономических преступлений", — отмечается в заявлении.

Бюро экономической безопасности должно начать работу 25 сентября. На прошлой неделе конкурсная комиссия определилась с тремя кандидатурами на должность директора бюро.

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Представители бизнеса напоминают, что от начала разработки концепции нового органа по расследованию экономических преступлений и до голосования законопроекта в Верховной Раде ключевым требованием украинского бизнеса было ограничение возможностей попасть к БЭБ кадрам из нереформированных правоохранительных и проверяющих органов.

"Сама идея создания Бюро экономической безопасности родилась как реакция на многочисленные примеры неэффективной и избирательной деятельности налоговой милиции, которая в глазах предпринимателей и общественности олицетворяла собой некомпетентность и коррумпированность правоохранительных органов. При этом понадобился не один год, чтобы преодолеть саботаж и отменить такой орган в целом. Без привязки к персоналиям — создание единого правоохранительного органа для расследования экономических преступлений в Украине не может сводиться к изменению вывески над уже дискредитированной налоговой милицией", — отмечают представители бизнеса.

Привлечение "проверенных" кадров, обремененных связями и опытом неэффективной работы, означает перенос проблем в новую институцию и консервацию реформ в этом направлении, убеждены в Украинском совете бизнеса.

"Украинский бизнес призывает премьер-министра учесть при избрании директора БЭБ положительный опыт создания НАБУ и САП: выбирать "новые лица", которые не имеют "институциональной памяти" работы в текущих коррумпированных службах — ГФС, СБУ, и МВД. Также призываем депутатов комитета по вопросам правоохранительной деятельности учесть предложения украинского бизнеса и определить исключительную подследственность экономических преступлений Бюро экономической безопасности, которую предусматривают поданные соответствующие правки к проекту №3959-1 ко второму чтению", — говорится в обращении.

СПРАВКА

Украинский Совет бизнеса — крупнейшее в Украине объединение 95 ведущих бизнес-ассоциаций, созданное в 2017 году для консолидации бизнеса и реализации общественно важных реформ.