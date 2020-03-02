Бизнесмен Тиньков вышел под залог в 20 млн фунтов в Лондоне

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, передает Daily Express cо ссылкой на свой источник.

Как отмечает издание, это одна из самых крупных сумм, уплаченных в качестве залога. До следующего судебного заседания в суде Вестминстера Тиньков будет находиться под электронным наблюдением и должен оставаться с 7 вечера до 7 утра в квартире возле Holland Park в Кенсингтоне.

Кроме этого, он также должен сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.

В своем материале Express пишет, что Тиньков "оспаривает экстрадицию в США", однако официально о требованиях американской стороны пока не сообщалось.

По данным РБК, о претензиях к Тинькову со стороны налоговой службы США стало известно 28 февраля из сообщения TCS Group Holding PLC — головной компании Тинькофф Банка. В компании утверждают, что речь идет о неких налоговых спорах, и что Тиньков участвует в судебных заседаниях как частное лицо, и что ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы.

По данным TCS, слушания будут проходить с февраля по апрель. В Тинькофф Банке ранее говорили, что компания сама сообщила об участии Тинькова в судебных слушаниях, чтобы соблюсти нормы, предъявляемые к публичной компании (ее акции торгуются как в Москве, так и в Лондоне).

Daily Express пишет, что Тиньков, у которого несколько лет назад был американский паспорт, заплатил неправильную сумму налогов, а в 2013 году сообщил недостоверные данные о своем доходе американским властям.

На фоне сообщений о претензиях к бизнесмену акции зарегистрированной на Кипре TCS Group Holding PLC в Лондоне упали в пятницу более чем на 11%. Рыночная капитализация компании опустилась до $4,64 млрд.

О том, что Тиньков перестал быть гражданином США, говорится в сообщении американской налоговой службы за октябрь 2017 года. Согласно этому сообщению, в список включаются лица, о потере гражданства которыми стало известно в течение квартала, заканчивающегося 31 марта того же года.

Олег Тиньков занимает 47-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $2,2 млрд. В 2013 году Тиньков отказался от паспорта США.

В январе 2018 года был включен в "кремлевский доклад" Минфина США — список лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину.

В 2013 году юристы жителя Воронежа Дмитрия Агаркова, потребовавшего с "Тинькофф Кредитные системы" 900 тысяч рублей, подали в отношении собственника банка Олега Тинькова иск о защите чести и достоинства.