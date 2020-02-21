Общество 1 час назад

Более 80% украинских пенсионеров получают несовместимую с прожиточным минимумом пенсию

По мнению замминистра соцполитики, ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь

Более 80% украинских пенсионеров получают несовместимую с прожиточным минимумом пенсию Более 80% украинских пенсионеров получают несовместимую с прожиточным минимумом пенсию
Фото: УкрМедиа

82,7% украинских пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч грн, что ниже фактического прожиточного минимума.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко в ходе публичных консультаций с участием советника премьер-министра Романа Кобца, представителей центральных органов исполнительной власти, международных партнеров, профсоюзов, работодателей, субъектов рынка негосударственного пенсионного обеспечения и общественных организаций.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", — сообщила Ненюченко.

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По ее словам, ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.

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"Министерством пока разработан проект Концепции по достижению цели 3.4. Для пожилых людей созданы условия для активной жизни, они имеют квалифицированный и современный уход и достойное материальное обеспечение. Созданы условия для безопасного добровольного пенсионного накопления. Это будет способствовать упрощению системы солидарного пенсионного страхования, усилению стимулов к уплате единого социального взноса и вывод "из тени" доходов. Стимулировать к накоплениям на собственную старость и их защиты от злоупотреблений в финансовом секторе. Обеспечит развитие и надлежащее государственное регулирование предоставления социальных услуг лицам пожилого возраста", — резюмировала замминистра.

В ходе активной дискуссии сторонами было высказано много мнений и даны предложения, которые будут рассмотрены при доработке Концепции.

Напомним, с 1 декабря 2019 года, в соответствии с законом о государственном бюджете, увеличился один из ключевых социальных стандартов — прожиточный минимум. Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1 564 до 1 638 грн. А размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

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