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40 минут назад

"Большая стройка" до конца 2022 года проведет реконструкцию аэропорта в Кривом Роге

Рейсы в Кривой Рог авиакомпания WindRose будет осуществлять несколько раз в неделю

"Большая стройка" до конца 2022 года проведет реконструкцию аэропорта в Кривом Роге "Большая стройка" до конца 2022 года проведет реконструкцию аэропорта в Кривом Роге

Аэропорт Кривого Рога принял первый регулярный рейс из Киева, которым из столицы прибыл президент Владимир Зеленский.

Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, который также вместе с президентом прилетел в Кривой Рог.

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"Еще один город Украины теперь "на крыльях", — пишет Тимошенко. — Приятно зайти на сайт криворожского аэропорта и воочию наконец увидеть, что полеты сюда отныне регулярные".

Рейсы в Кривой Рог авиакомпания WindRose будет осуществлять несколько раз в неделю. Аэропорт после длительного простоя, кроме жителей самого Кривого Рога, будет также обслуживать пассажиров Днепропетровской и Кировоградской областей.

"Для Кривого Рога это как новая жизнь, и для аэропорта, и для всего города", — отметил замглавы ОП.

Проект развития региональных аэропортов стал частью глобальной инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Его задача — обеспечить комфортное воздушное сообщение между регионами и Киевом.

В рамках "Большой стройки" в аэропорту Кривого Рога в этом году впервые за последние 40 лет начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы и терминала. Окончание работ запланировано на конец 2022 года. Обновленный современный терминал будет рассчитан на обслуживание около 400 пассажиров в час.

Помимо аэропорта в рамках "Большой стройки" в Кривом Роге активно восстанавливаются также еще два знаковых местных объекта — стадионы "Спартак" и "Металлург".

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко уже сообщал, что в ходе "Большой стройки" в Украине будет восстановлено 16 аэропортов.

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