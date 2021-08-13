Общество 50 минут назад

"Большая стройка" начинает консервацию легендарных объектов Чернобыля

Офис президента работает над развитием Чернобыльской зоны как уникального туристического и научно-технологического кластера

"Большая стройка" начинает консервацию легендарных объектов Чернобыля "Большая стройка" начинает консервацию легендарных объектов Чернобыля

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины начинает первую в истории Украины программу объектов Зоны отчуждения Чернобыля. В течение ближайших двух лет по инициативе Офиса президента по программе "Большая стройка" в 30-километровой зоне будут проведены работы по консервации знаковых локаций и строительству новых, сообщает пресс-служба министерства.

Восстановление объектов Зоны отчуждения необходимо для сохранения истории, атмосферы и аутентики легендарного героического города и обеспечения безопасности посещения.

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По словам заместителя главы ОП, координатора президентской программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, Офис президента работает над развитием Чернобыльской зоны как уникального туристического и научно-технологического кластера. Первым этапом станет восстановление основных трасс в Чернобыльской зоне.

"За 3 года количество туристов возросло в 16 раз, уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых технологических предприятий и исследовательских экспедиций", — отметил Тимошенко.

В рамках проекта планируют провести исследование объектов, разработку проектно-сметной документации и перейти к работам по консервации и строительству объектов Зоны отчуждения.

Некоторые объекты будут законсервированы уже в этом году. Например, кафе "Припять", смотровая крыша 16-этажки, квартира-музей Владимира Правика (пожарный, ликвидатор Чернобыльской катастрофы). Кроме того, автовокзал, бассейн и "Дуга" будут также приведены в порядок в их оригинальном состоянии. На территории установят санитарные зоны.

В этом году запланированы изыскательские исследования и разработка проектно-сметной документации КПП "Дитятки", Чернобыль-Хаба и вертолетной площадки.

"Чернобыль должен быть сохранен для будущих поколений всего мира как самый большой урок безопасности в истории человечества", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в зоне отчуждения планируют построить современный КПП с музеем и местами отдыха.

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