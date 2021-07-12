"Большая стройка": обновленная Хортица получит новый брендинг

В Запорожье во время четвертого этапа дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история — большое будущее" состоялась презентация обновленного брендинга острова Хортицы.

Напомним, в 2020 году начато масштабное восстановление Хортицы и исторических памятников острова в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Главной целью создания бренда Хортицы является развитие острова как культурного, исторического, природного и рекреационного комплекса.

Авторами концепции нового стиля Хортицы выступило креативное агентство Bickerstaff.284, команда которого имеет в Украине наибольшее количество наград международного фестиваля творчества "Молодые Каннские львы".

Указано, что при разработке коммуникационного сообщения было проведено множество глубинных интервью и исследований отечественных и зарубежных исторических источников.

"Новый брендинг острова Хортица — это графическое путешествие, которое развивается вместе со знанием человека. Чем больше мы узнаем об острове, тем больше остров раскрывается для нас во всей своей красе. Мы исследовали и собрали не очевидные элементы, которые скрывает остров, и использовали их для нашей визуальной системы", — отметил креативный директор агентства Bickerstaff.284 Илья Ануфриенко.

По словам генерального директора Национального заповедника "Хортица" Максима Остапенко, соединить в одном бренде различные проявления острова, различные его истории и разные составляющие — это очень сложно.

"Хортица — это основной остров страны. Хортица — это действительно о каких-то глубинных корнях, причем о корнях естественных и о корнях исторических, и корнях, которые дают нам перспективу в будущем", — сказал Максим Остапенко.

Таким образом, айдентика острова будет моделироваться в зависимости от тематики. Она будет очень разноплановой и в то же время объединенная общей идеей.

Окончательный символ острова Хортица смогут выбрать запорожцы и жители других городов Украины. В ближайшее время будет проводиться голосование. На выбор будет предложено девять символов.

В рамках "Большой реставрации" — инициативы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" — на Хортице уже месяц продолжается восстановление трех знаковых объектов: Кургана Единства, Музея истории запорожского казачества и Казацкого круга.

Напомним, в этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" стартовала "Большая реставрация". По словам заместителя главы Офиса президента, координатора "Большой стройки" Кирилла Тимошенко, целью программы является комплексное обновление 150-ти объектов культурного наследия Украины за несколько лет. Одним из "Магнитов Украины" станет Хортица, добраться до которой станет удобнее благодаря новым запорожским мостам.