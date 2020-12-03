"Большая стройка" в приближении: как старые схемы бьют по проекту президента

Соцопросы подтверждают: "Большая стройка" — самый привлекательный проект Владимира Зеленского. Восстановление дорожной и социальной инфраструктуры поддерживают 9 из 10 украинцев (89,8%, согласно исследованию Киевского международного института социологии — Delo.ua). "Люди видят воочию, как строятся, ремонтируются дороги. Строительство — это то, что больше всего бросается в глаза", — сказал во время презентации результатов исследования Антон Грушевский, заместитель исполнительного директора КМИС.

Есть еще одна хорошая сторона: программа, инициированная президентом Украины, поспособствовала уничтожению старых схем. Тендеры стали более прозрачными, благодаря чему выигрывать их стали новые игроки. Вместо тех, кто, согласно официальным проверкам, мягко говоря, не справлялся со своими обязанностями, а то и вовсе совершал стандартные, к сожалению, для страны правонарушения: строил схемы.

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Житомирские проблемы

Как строились дороги на Житомирщине раньше, показывает документ под названием "Внеплановый внутренний аудит эффективности в управлении дорожного строительства и инфраструктуры Житомирской ОГА". Он был проведен в прошлом году и охватывает период с 1 мая 2018 года по 31 августа 2019 года.

Выводы шокируют. "Во время внутреннего аудита установлен ряд нарушений и недочетов при использовании бюджетных средств, как направленных на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, так и на финансовое обеспечение содержания аппарата управления", — говорится в официальном документе.

Аудиторское исследование установило ряд фактов. В частности, о том, что заказчик не контролировал выполнение договора, предоставлял преимущество одному юридическому лицу, помогал ему в хозяйственной деятельности. Также найденные нарушения говорят о "возможном сговоре между участниками публичной закупки услуги по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог Житомирской области". Ну и обязательный спутник всех подобных нарушений: возможное фиктивное обеспечение квалификационного требования тендерной документации.

То есть, аудиторское исследование установило ряд недочетов и нарушений, имеющих признаки правонарушений, за которые предусмотрена даже уголовная ответственность. "ООО "Житомирский автодор" вообще не выполнял указанные в договоре и актах работы, а привлекал вторую сторону/субподрядчика,… не имея собственных необходимых машин и механизмов", — сообщает аудитор.

Субподрядчики требуют денег

ООО "Житомирский автодор" должен почти 21 млн грн производственно-коммерческой фирме "Урарту". Последняя обратилась по этому поводу в Департамент регионального развития Житомирской ОГА — копия обращения опубликована блогерами. В своем обращении "Урарту" требует у ОГА рассчитаться с долгами.

"Подрядчик — ООО "Житомирский автодор" имеет просроченную задолженность перед субподрядчиком ПКФ "Урарту" в общем размере 20 973 620 грн... По вине Департамента регионального развития Житомирской ОГА ПКФ "Урарту" пребывает в тяжелом финансовом положении, существует риск невыплаты заработной платы в текущем месяце, что приведет к возмущению и забастовке работников", — говорится в заявлении.

При этом, "Журнал Житомира" сообщает, что в городе появился шикарный Rolls-Royce Cullinan стоимостью в $400-500 тысяч. А местные блогеры пишут, что его купил себе Азат Сароян, тот самый, что жалуется государству на отсутствие средств на выплату заработной платы. Уставной фонд возглавляемой им "Урарту" — всего 1000 грн. В 2020 году Азат Сароян переписал компанию на своего сына Армена.

Аудиторы были против

Таким образом, подводится жирная черта в аудите, "Житомирский автодор" "подтвердил свою неспособность обеспечить исполнение договора на предоставление услуг по обслуживанию наземных видов транспорта (услуги по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования Житомирской области протяженностью 6941,5 км".

Сумма тендера при этом колоссальная — почти 354 млн грн. При этом, прозрачность была под вопросом изначально. Согласно данным национального антикоррупционного портала "Антикор", тендер стала проверять Государственная аудиторская служба.

"Почему допущено к аукциону тендерное предложение победителя — ООО "Житомирский автодор", тогда как по аналогичному нарушению заявка участника ООО "Бахмачгазбудсервис" заказчиком отклонена", — говорится в запросе ГАС в Житомирскую обладминистрацию 23 июля.

Ответ на него аудиторы не получили. Вместо этого Управление дорожного строительства и инфраструктуры подписали контракт с ООО "Житомирский автодор".

Осенью прошлого года схема привлекла внимание высших должностных лиц области. Как сообщает портал "Житомир.Life", глава ОГА Виталий Бунечко рассказал о том, что подозревает участников тендерного комитета, который провел закупку, в нецелевом использовании средств.

По словам замглавы ОГА Натальи Остапченко, у фирмы-победителя не было достаточного количества техники и возможности обслуживать дороги области в зимний период, также негде было хранить материалы против гололеда. Вместо этого наняли подрядчиков. Поэтому губернатор обратился к правоохранительным органам, которые открыли уголовное дело по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновников ОГА и возможной растраты бюджетных средств в особо крупных размерах.

Подробности раскрывают в Департаменте регионального развития Житомирской ОГА. "Мы провели анализ и выяснили, что, например, в течение 40 календарных дней после подписания договора, это было 24 июля, фирме-подрядчику было уплачено 130 млн грн. То есть, договор был только что заключен. Каким образом можно было освоить немалую часть средств, рассчитанных на обслуживание почти 7 тысяч километров дорог?" — задается вопросом директор департамента Инна Хоменко.

Способ, а точнее, схема, впрочем, существует. В пределах договоров на эксплуатацию и обслуживание дорог существует аварийный ремонт, который, по нормативам, охватывает участки не более 20 метров. В крайнем случае, если необходимо — 30. Вместо этого подрядчик делает ремонт на 700 метрах, а то и километре трассы, а это уже — средний и мелкий ремонт.

"Нам приносили дефектные акты, которые, по сути, являются актами выполненных работ и основанием для выплаты денег, подписанные прошлым руководством. В них стояли суммы в 40-50 млн грн. Это не могло не вызвать сомнения", — рассказывает Хоменко.

Поскольку приходилось покрывать услуги, которые, фактически, никто не заказывал, средства закончились достаточно быстро. Подрядчики обратились в суд, где потребовали вернуть 50 млн грн "долга". В результате рассмотрения этих претензий появились новые любопытные факты. К примеру, кое-где объемы работ были удвоены. Так, в одном районе одни и те же работы выполняли почему-то два субподрядчика. Это сократило сумму иска на 7,5 млн грн.

Но на этом история не закончилась: сумма продолжала сокращаться, и, наконец, остановилась на 20,9 млн грн плюс пеня и штрафы — еще 6 млн грн. То есть, больше половины суммы искового заявления "испарилось" в процессе. При этом, чтобы не быть голословными, в ОГА привлекли независимую лабораторию, которая сделала однозначный вывод: асфальтобетонная смесь не отвечает нормативным требованиям.

К счастью, эта история не осталась без внимания правоохранителей. Как сообщили Delo.ua в ответ на запрос в Прокуратуре Житомирской области, полиция области расследует уголовное производство от 16 октября 2019 года по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами ООО "Житомирский автодор" по предварительному сговору с чиновниками отдельных районных государственных администраций. По мнению следствия, делали это путем подписания в течение 2019 года договоров на эксплуатационное содержание дорог без цели выполнения этих договоров.

"На данный момент досудебное расследование продолжается", — сообщили в житомирской областной прокуратуре.

"Репутационное оружие"

В 2020 году, благодаря прозрачности механизмов программы президента "Большая стройка", тендеры выиграли компании, которые предоставили наиболее оптимальные условия. Потеряв стабильный заработок на государственных деньгах, люди, которые привыкли "кормиться" с бюджета, решили добиться своего другим путем: с помощью черного пиара.

"Репутационное оружие" ударило широко: заказчики решили, что распыляться не стоит, и потому в одну кучу смешали и новых победителей тендеров (ООО "Комфортбудсервис", ЧП "Автомагистраль" и ООО "Будстандарт ЛТД"), и губернатора, который вскрыл схему, и даже Службу безопасности Украины. В СМИ начала всплывать информация, что ряд фирм "тесно сотрудничают" с губернаторами — сразу двумя, Житомирской и Черкасской областей. В частности, подобный материал опубликовало издание "Наші гроші".

Компании были настолько ошеломлены информационной атакой и ничем не спровоцированными обвинениями, что решили объединиться в информационном пространстве и выпустили совместный пресс-релиз. В нем объясняют: победили благодаря привлекательным ценовым предложениям и ошибкам в документации их конкурентов. В тендерах в области участвуют, потому что масштабируют деятельность.

"Портфели выигранных вышеуказанными компаниями тендеров по размеру являются средними на областном рынке. В то время, как ООО "Комфортбудсервис" выиграло контракт на сумму 225,16 млн грн и ЧП "Автомагистраль" на 290,74 млн грн, другие фирмы получают еще более крупные госконтракты: в частности, ООО "АМК рем-буд" — 734 млн грн, ЧП "Дорсервис КПК — 595,55 млн грн", — разводят руками на предприятиях, показывая: они даже не самые крупные игроки рынка.

Более того, среди победителей — небольшой бизнес, который кооперируется, чтобы получить возможность работать над крупными проектами. "Комфортбудсервис", к примеру, объединил несколько региональных предприятий, каждое из которых отдельно не смогло бы участвовать в тендерах и уж тем более выиграть их. Поэтому разные участники рынка, у которых есть и техника, и базы, и сотрудники, договорились и стали работать вместе.

"По сути, такая модель может рассматриваться как консорциум группы местных региональных предприятий, что является нормой для цивилизованных стран", — объясняют на предприятии. Парк техники при этом значительный — 264 единицы. Претензий к качеству работ до этого не имели.

ЧП "Автомагистраль", напротив, работает давно. За 19 лет предприятие сформировало собственные производственные мощности, которые позволяют предлагать услуги по умеренным ценам. ООО "Будстандарт ЛТД" зарегистрировано и находится в Киеве, поэтому работает в ближайших регионах — Киевской, Черкасской и Житомирской области. Из 7 местных тендеров компания выиграла всего 2. Да и вообще, согласно данным ProZorro, предприятие не похоже на тех, у кого есть связи: из 89 закупок они выиграли всего 31, среди них 9 тендеров на Житомирщине. "Это означает отсутствие "особенного статуса" компании", — логично подчеркивают в "Будстандарте".

К сожалению, для Украины стало нормой, когда компании, вместо того, чтобы работать качественно и развиваться, используют приемы очернения, чтобы добиться возвращения к денежным потокам. Однако на этот раз речь идет о главном репутационном проекте президента страны. О дорогах, качество которых ощущают все украинцы. Поэтому хочется надеяться, что бизнес, который победил честно, получит возможность доказать, что выбор сделан правильно.