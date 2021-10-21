"Большая стройка": в Украине стартует масштабное обновление парка грузовых вагонов

Со следующего года в Украине начнется масштабное обновление парка грузовых вагонов. В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется списать 55 тысячи непригодных вагонов, заменив их более чем 45 тысячами новых, произведенных украинскими предприятиями.

Об этом говорится в сюжете программы "Факты" на ICTV.

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Соответствующую программу, на которую планируется привлечь около 100 млрд грн, анонсировал глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Вскоре планируется подписать новый указ Мининфраструктуры, которым для вагонов устанавливается предельный срок эксплуатации. С 2022 года начнется списание старых вагонов.

По данным журналистов, сейчас в Украине задействованы 174 тысяч грузовых вагонов. 95 тысяч из них исчерпали нормативный срок службы. В среднем украинским вагонам до 40 лет, хотя максимальный срок эксплуатации составляет 30 лет.

"У нас участились аварии, инциденты, которые происходят с нашим изношенным вагонным парком. У нас из всех ремонтов, которые делаются с вагонами, 84% ремонтов — это внеплановые. То есть мы вынуждены латать, заваривать", — рассказал заместитель директора Департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев.

Новые вагоны, которые заменят списанные, будут закупать исключительно у украинских производителей. В парламенте поддерживают такое решение, ведь отрасль вагоностроения нуждается в поддержке. За этот год выпущено только 1213 вагонов, что на 60% меньше по сравнению с 2020 годом.

"Если мы слышим, что "Укрзализныця" и Министерство инфраструктуры имеют планы строить более 40 тысяч грузовых вагонов в Украине, это очень хорошие планы, которые стоит поддержать, потому что это запустит производство в Украине транспортного машиностроения и это даст работу украинским гражданам", — заявил заместитель главы комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Напомним, ранее по поручению президента Владимира Зеленского был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры, АО "Укрзализныця" и швейцарской компанией Stadler о привлечении 500 млн евро для развития сектора железнодорожного транспорта Украины.