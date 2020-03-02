"Дарница" отстаивает свои права в суде на "Цитрамон"

Фармацевтическая компания "Дарница" продолжает защищать свои права в суде против харьковской компании "Здоровье" относительно торговой марки "Цитрамон-Здоровье".

Об этом сообщил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, который представляет интересы "Дарницы" в этом споре.

"Сейчас мы ожидаем полный текст постановления Апелляционного суда. Предполагаю, что "Здоровье" обратится в Верховный суд. И там мы будем отстаивать ту же позицию: "Цитрамон" — это обозначение "Дарницы", — сказал он.

При этом, Мамуня подчеркнул, что первоначальным поводом для иска послужила упаковка препарата "Цитрамон-Здоровье", которая повторяла рисунок и бело-зеленую цветовую гамму лекарственного средства "Цитрамон-Дарница".

"Это попытка "выехать" на чужой репутации. "Дарница" продолжительное время вкладывала средства и усилия в маркетинговую стратегию продукта, в его рекламу и продвижение", — рассказал Мамуня.

Он подчеркнул, что дело "Цитрамона" не похоже на кейс "Корвалола", поскольку во втором случае компания "Фармак" стремится монополизировать советский бренд, хотя дизайн упаковки и само название "Корвалол-Дарница" исключают сходство с аналогичным препаратом "Фармака".

Напомним, суды между "Фармаком" и "Дарницей" начались еще 2004 году. "Фармак" называет себя единственным производителем "Корвалола" со времен СССР, хотя препарат с таким названием выпускали 70 фармацевтических заводов Советского Союза.

В 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Но в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

В июле текущего года Кассационный суд в составе Верховного суда принял окончательное решение по делу о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности ПАО "Фармак" на известную торговую марку "Корвалол". Рассмотрение дела длилось два года. Это означает, что препарат "Корвалол-Здоровье" выпускаться не будет, поскольку суд запретил фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье".

Суд также отклонил кассационную жалобу ООО "ФК "Здоровье" и оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанции. Решением суда первой инстанции, которое было оставлено в силе Северным апелляционным хозяйственным судом, был отменен Приказ Министерства здравоохранения Украины о регистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье".

При этом, 30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева вынес решение в пользу "Фармака", но "Дарница" подала апелляцию.

"Цитрамон-Дарница" — анальгетическое и противовоспалительное лекарственное средство, выпускаемое в форме таблеток. На международном фестивале-конкурсе "Вибір року" он признавался препаратом года от головной боли.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары "Дарницы" — семья Загорий.

В 2019 году "Дарница" провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых — диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.