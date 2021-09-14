Депутат Холодов манипулирует фактами — совладелец BF&GH Travel Retail Гранц

Заявления народного депутата Андрея Холодова о фиктивной продаже алкоголя на границе не соответствует действительности и построено на манипуляциях. Об этом в блоге на Лига.Бизнес заявил совладелец BF&GH Travel Retail и издатель Forbes в Украине Артур Гранц.

"Краткая суть обвинений Холодова: в магазинах беспошлинной торговли у пунктов пересечения границы показатель продаж алкоголя в расчете на одного человека вырос в разы и составляет десятки литров на человека. Это фиктивные продажи. В реальности товар идет на "черный" рынок. Из-за этого государство недополучает миллионы гривен налоговых поступлений", — цитирует депутата Гранц.

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При этом цифры, которые приводит депутат, в десятки раз расходятся с данными Госпогранслужбы. Так, Холодов утверждает, что КПП "Порубное" в апреле пересекли 245 человек, в то время как пограничники зафиксировали 3 900 человек. Такие же "ошибки" в других месяцах: в мае — 485 вместо 4 900, в июне — 972 вместо 6 600 и так далее.

Но даже искаженные цифры депутат подает манипулятивно. К примеру, на графике "февраль" с 596 272 людьми выглядит меньше, чем "январь" с 65 786 людьми.

"В своем тексте Холодов легко жонглирует цифрами продажи алкоголя на одного покупателя и показателями продажи алкоголя на одного выезжающего гражданина. Секрет "сенсационного разоблачения" прост — некорректные данные о количестве покупок алкогольной продукции в магазинах нашей компании", — отмечает Гранц.

Он напомнил, что в период первой волны пандемии большинство людей, пересекающих границу, старалось минимизировать контакты. Поэтому от машины и автобуса в магазин часто шел один человек, чтобы взять "на всех".

"Разобраться в вопросе несложно. Все, кому интересны реальные причины роста, просто могли бы спросить у представителей нашей компании", — отметил бизнесмен.

Гранц подчеркнул, что заявления депутата о "магазинах, которые не платят налоги" также являются неправдивыми. "Компания "Дьюти Фри Трейдинг", которую упоминает в своем заявлении Холодов, в 2020 году заплатила в государственный и местные бюджеты 78 млн грн, а за восемь месяцев 2021-го уже 58 млн грн", — сообщил бизнесмен.

"Политики в Украине привыкли не отвечать за свои слова, безнаказанно манипулируют цифрами и фактами, но если мы хотим жить в правовом государстве с развитой рыночной экономикой, то эту традицию пора менять", — добавил Гранц.