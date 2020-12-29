Для финансирования госбюджета НБУ может не хватить 11,4 млрд грн

Глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью "Экономической правде" заявил, что расчеты доходов Национального банка на 2021 год, заложенные в госбюджет, не соответствуют расчетам самого регулятора и поэтому являются невыполнимыми.

Шевченко отметил, что согласно прогнозу Национального банка, эта сумма в 2021 году будет на уровне 21,6 миллиарда гривен тогда как в законе" О государственном бюджете Украины на 2021 год" стоит цифра 33 млрд гривень.

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"Наш прогноз максимально приближен к реальности. Он еще может быть откорректирован с учетом последних дней. Кроме того, его надо будет подтвердить заключением независимого аудитора и после этого передать в госбюджет. В любом случае эта сумма не будет в полтора раза больше", — заявил Шевченко.

Глава НБУ также отметил, что здесь имеет место и вопрос финансовой независимости Нацбанка.

Как ранее сообщалось, в государственном бюджете на 2021 год глава Нацбанка Кирилл Шевченко видит также риск эффекта так называемого фискального вытеснения. Он считает, что Минфин для осуществления заимствования на внутреннем рынке — заложены в бюджет на уровне 497 млрд гривен — будет конкурировать с бизнесом за деньги банков, что в свою очередь может приостановить дальнейшее развитие кредитования.