Шевченко видит в госбюджете заложенную конкуренцию Минфина и бизнеса за деньги банков

В государственном бюджете на 2021 год глава Нацбанка Кирилл Шевченко видит риск эффекта так называемого фискального вытеснения. Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

Шевченко отметил, что в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" объемы заимствований на внутреннем рынке заложены на уровне 497 млрд гривен в то время как общая ликвидность банковской системы, в зависимости от дня, составляет 160-170 миллиардов.

"Чтобы позаимствовать такую ​​огромную сумму, надо надеяться на то, что все долги, которые государство должно вернуть в 2021 году на внутреннем рынке, будут переведены в новые — так называемый роловер", — говорит глава НБУ.

Предположение, что 100% долгов снова вложат в ОВГЗ, в Нацбанке считают достаточно оптимистичным. "Глядя на сумму полтриллиона, мы видим в этом риск эффекта фискального вытеснения. Это означает, что Минфин для осуществления такого большого заимствования будет конкурировать с бизнесом за счет банков", — отметил Шевченко.

Главным инструментом такой конкуренции он видит ОВГЗ. "Если доходность ОВГЗ будет на определенном уровне, то для того, чтобы финансировать другие сегменты, в зависимости от их рискованности, банки будут давать премию за риск. Минимальным уровнем является именно ставка по ОВГЗ. Что это значит? Мы видим риск, что запас снижения процентных ставок будет исчерпан. Если такой эффект сработает, банки не смогут дальше снижать процентные ставки", — говорит Шевченко.

Реализация соответственного риска, по словам главы НБУ, может затруднить выполнение поставленной перед собой регулятором задачи по восстановлению и перезапуску кредитования, несмотря на имплементацию Нацбанком всех возможных регуляций.

Вместе с тем Шевченко отметил, что прирост гривневого кредитования бизнеса в течение июля-ноября составил 8% на чистой основе. За одиннадцать месяцев кредитования выросло почти на 5%. Больше всего, за его словами, в 2020 году кредитовались компании по поставке электроэнергии, а также компании работающие в торговле и пищевой промышленности.

"Также у нас возобновилось кредитование населения. Объем кредитного портфеля физлиц приблизился к уровню начала года. Рост чистых кредитов в годовом измерении составляет 7,3%", — отметил Шевченко. Наиболее динамичным сегментом он назвал здесь ипотеку, где объем кредитования в июле-ноябре вырос на 11,6%.