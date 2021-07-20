Доходная война. Как мать Дмитрия Белоцерковца стала миллионершей и при чем тут МАФы

В Киеве стартовал новый передел рынка уличной торговли. По инициативе советника Кличко и сопредседателя фракции "УДАР" Дмитрия Белоцерковца, в Киевсовете появилась очередная редакция правил размещения в столице малых архитектурных форм (МАФ). Бизнес увидел в этом попытку уничтожить малое предпринимательство как явление в интересах сетевиков, приближенных к власти, а также очередные возможности для заработка участников "схемы" на сносе неугодных МАФов.

Сейчас Белоцерковец — депутат Киевсовета, сопредседатель фракции партии "УДАР", член комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, а также советник мэра Виталия Кличко по стратегическим вопросам.

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Именно он является главным лоббистом новых правил размещения в Киеве малых архитектурных форм (МАФ), проекты двух решений практически готовы и ждут голосования в Киевсовете. Если эти проекты будут проголосованы, львиная доля объектов уличной торговли в столице окажется вне закона, поскольку уже нарушают предлагаемую географию локаций. Дальше — больше. У разрешительной системы КГГА появляется возможность регулировать внешний вид объектов и сносить их практически без предупреждения.

Не удивительно, что такие правила были встречены митингом предпринимателей 8 июля возле КГГА, который в тот же день переместился к Офису Президента. Естественно, на акции протеста "крайним" оказался мэр Виталий Кличко, которого митингующие объявили соучастником "мафии" Белоцерковца. Затем предприниматели призвали президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию. И пока стрелки переведены в большую политику, Белоцерковец может праздновать первую победу — он вывел себя из-под прямого удара, подставив Кличко и коллег по Киевсовету. Сейчас он на своей странице в Facebook доказывает, что его роль в лоббировании новых проблем для малого бизнеса сводилась чуть ли не к подписи на документах.

Севастополец с обвинениями в незаконном захвате бизнеса в качестве бэкграунда приехал в столицу после оккупации россиянами Крыма на Toyota Corolla 2008 года выпуска и уже в 2014 году возглавил одну из самых "жирных" в коррупционном смысле структур КГГА — Департамент городского благоустройства и охраны природной среды.

Белоцерковцу подчинялись следующие управления: благоустройства, экологии и чрезвычайных ситуаций, а также 25 коммунальных предприятий, среди которых: "Киевзеленстрой", "Киевблагоустройство", "Плесо", 10 районных управлений зеленых насаждений, три коммунальных лесничества (Дарницкое, Святошинское и Конча-Заспинское), "Зоологический парк", "Приют для животных", "Киевская служба спасения". В 2016 году он стал нардепом, в декабре 2020 года — депутатом Киевсовета, где вошел в комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Он также был советником мэра Кличко по вопросам благоустройства и окружающей среды, сейчас получил повышение — занимается в орбите городского головы еще "стратегическими вопросами".

Но все же главным поприщем его деятельности во всех ипостасях были МАФы. А именно — их снос, заработок на этом, установление контактов с "правильными" сетевиками. То есть теми, кто сдает свои киоски в аренду, получив предварительно преференции от власти. В данном случае — самого Белоцерковца.

Так, предприниматели обращались с письмом еще к президенту Петру Порошенко и заявляли, что Белоцерковец наживается на "схеме" незаконного демонтажа МАФов в однодневный срок после вручения предписания. По их словам, при КП "Киевблагоустройство" было создано военизированное формирование в количестве около 150 человек, которое промышляло банальными захватами участков. Предприниматели заявляли об избиениях и том, что "демонтаж" МАФов представляет собой незаконный бизнес под началом Белоцерковца. Чтобы вернуть конфискованные киоски, малому бизнесу следовало заплатить 20 тысяч гривен. Возвращалось имущество уже практически в виде металлолома. В то же время фирмы, участвовавшие в схеме "демонтажа", также получали средства из горбюджета — в среднем 5 тысяч гривен за один объект. КП "Киевблагоустройство" нанимало подрядчика, например, ООО "Арктика-Адвертайзин", с которым предприниматели связали Белоцерковца, и оплачивало услугу. Количество таких услуг исчислялось тысячами. Только за два года, с 2014 по 2016, энергии Белоцерковца хватило на снос порядка 8 тысяч МАФов!

Причем стоимость демонтажа МАФов неуклонно росла. Если в 2013 году в среднем один объект обходился киевскому бюджету в 3424 гривны, то в 2014 — в 3384, в 2015 — в 8029, а в первом квартале 2016 года — в 8766 гривен. Осваивали бюджет кроме КП "Киевблагоустройство" еще ООО "Арктика-Адвертайзин" и ООО "Бизнес Групп Украина", которые не имеют официальной связи с Белоцерковцем. Но, по данным СМИ, получили они подряды не без его участия, а общую сумму, выведенную из бюджета города по этой схеме только в 2015-2016 годах, оценили в 70 миллионов гривен.

В 2017 году этой "схемой" занялась прокуратура. Она заинтересовалась, каким образом из киевского бюджета были выведены 15 миллионов гривен. Следователи кроме ООО "Арктика-Адвертайзин" и ООО "Бизнес Групп Украина" насчитали цепочку из еще десятка фирм, после чего средства обналичивались и оседали в карманах участников преступной группы. Примечательно, что "схема" работала с одними и теми же МАФами неоднократно, включала "карусель", гоняя МАФы с одной локации на другую. Либо "демонтаж" проводился по документам вообще фиктивно.

Вместе с интенсивностью ликвидации МАФов росло и благосостояние Белоцерковца. Предприниматели заметили, что он пересел с "убитой" Toyota Corolla на джип Range Rover стоимостью 150 тысяч евро, а также связали с ним строящийся под Киевом особняк.

Но по документам Белоцерковец вряд ли мог позволить себе такой внедорожник. По декларации 2015 года, его доход составил 74 тыс. 786 грн, накопления наличными — $35 тыс, 37 тыс. евро и 60 тыс. гривен. В 2020 году его финансовое состояние улучшилось, он заработал 1 млн 977 тыс. 375 гривен. Хранил наличными $22 тыс, 29 тыс. евро и 582 тыс. гривен, а также 10 тысяч гривен в банках. Его супруга Ирина Ляшенко также не сверхбогата: хранила в 2020 году наличными $35 тыс, 4 тыс. евро и 470 тысяч гривен и заработала чуть более 470 тыс. гривен. Еще у Белоцерковца есть 398 биткоинов — хранит с 2013 года. По текущему курсу это более 350 миллионов гривен.

И все внешне было бы в порядке, если бы не мама депутата. Вернее, ее неожиданные приобретения, совпавшие по времени с периодом активности сына в борьбе с МАФами. В 2016 году Жанна Белоцерковец оказалась собственницей столичной недвижимости на общую сумму порядка 39 миллионов гривен. Она купила квартиру в одном из самых дорогих и элитных районов Киева — Печерском, в ЖК "Французский квартал". Такое жилье оценивали в то время не менее чем в 4,5 миллиона гривен. Также она приобрела дом на Печерских холмах в Царском селе по соседству с земельным участком Петра Порошенко и домом народного депутата Игоря Кононенко. Такое имущество оценили уже в 30 миллионов гривен, а земельный участок — в 4,5 млн грн.

Эту историю утаить не удалось, и в октябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили Белоцерковцу о подозрении во внесении в декларацию недостоверных сведений. Следователи установили, что бывший на тот момент народный депутат не сообщил об объектах недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн гривен, которые находились в собственности и пользовании его близких родственников.

В сентябре 2020 года должен был состояться суд, ожидался приговор, но до сих пор этого не произошло. Белоцерковец назвал политической историю с НАБУ и связал это с давлением на Виталия Кличко. Как показывают последние события, мэр столицы действительно испытывает политическое давление благодаря своему советнику по стратегическим вопросам. Только со стороны предпринимателей, которых Белоцерковец довел до белого каления фактом, что вскоре их снова могут ждать очередные "демонтажи" МАФов.

Дмитрий Филипенко