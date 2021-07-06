Дорожные тайны ЕБРР: как расхищаются деньги кредитора на ремонте украинских дорог

Заместитель руководителя киевского офиса Европейского банка реконструкции и развития Марк Магалецкий может быть причастен к коррупционной схеме, связанной со строительством окружной дороги вокруг Житомира, а также с другими дорожными проектами, которые ЕБРР финансирует в Украине.

Часть фактов по этому поводу на минувшей неделе обнародовали журналисты программы "Секретные материалы". Редакция Delo.ua также получила доступ к ряду документов, которые могут пролить свет на один из наиболее громких скандалов, связанных с работой международных кредиторов в Украине.

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Как известно, ЕБРР является крупнейшим международным кредитором и инвестором инфраструктурных проектов в Украине. По данным Министерства финансов, по состоянию на 1 июня 2021 года, банк профинансировал в Украине около 500 проектов на общую сумму порядка 15 млрд евро. Только в государственном секторе сегодня в реализации находится 8 проектов на сумму 1,7 млрд евро.

Одним из ключевых направлений работы ЕБРР в Украине является финансирование строительства и реконструкции крупных автомагистралей. Например, за деньги ЕБРР финансируется восстановление дорог ключевых дорог на подходах к Киеву — это Киев — Чоп, Киев — Одесса, Киев — Ковель — Ягодын, Киев — Знаменка и другие.

Когда ЕБРР финансирует дорожное строительство, отбор подрядчиков для таких работ происходит по особой процедуре — правила банка, как правило, ставятся в пример с точки зрения прозрачности и минимизации коррупционных факторов. Согласно международным стандартам, функции заказчика и технического надзора за проектом должен выполнять не собственно бенефициар дороги — "Укравтодор" в лице местной службы автомобильных дорог, а независимое агентство инженерного надзора, которое также отбирают на конкурсе. Такое правило разработано, чтобы минимизировать коррупционные риски. Фактически, "Укравтодор" получает дорогу, построенную либо отремонтированную за счет денег ЕБРР, будет гасить банку кредит за эту дорогу, но никак не может вмешиваться в процесс ее строительства.

Вот как работает эта система на примере житомирской окружной дороги. Тендер выиграла китайская компания Sinohydro, а функцию инженерного надзора выполняла итальянская IRD Engineering. При этом ни "Укравтодор", ни Служба автомобильных дорог в Житомирской области формально не могли влиять на ход строительства, а ЕБРР коммуницировал с участниками процесса напрямую. Именно поэтому, когда в сентябре 2020 года "Укравтодор" обнаружил, что на житомирской окружной дороге не сделана и половина заявленных работ, претензия должна быть выдвинута именно инженерному надзору. Однако IRD вышла сухой из воды.

Материалы, часть которых обнародовали журналисты канала 2+2, а также документы, доступ к которым получила наша редакция, похоже, могут объяснить, почему так произошло.

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Хронологию событий мы восстанавливали, в первую очередь, по письмам, которые информатор направлял в центральный офис ЕБРР в Лондоне с июля 2020 по май 2021 года. Всего в распоряжении редакции 24 фрагмента исходящих и входящих писем с адресатами в центральном аппарате банка, службе безопасности и других департаментах, ответственных за расследование коррупционных должностных преступлений.

В некоторых фрагментах обличитель (называет себя сотрудником центрального офиса IRD Engineering) подробно расписывает ситуации, связанные со злоупотреблениями в банке, в некоторых просто интересуется, продвинулось ли рассмотрение дела в Лондоне. Аналогично и в ответах от ЕБРР — некоторые письма содержат подробный перечень вопросов с уточнениями, некоторые — просто подтверждают, что предыдущие сообщения получены и расследование ведется. Исходя из тональности и содержания писем, можно сделать вывод, что чем больше информации от обличителя получал центральный офис, тем меньше внимания его сотрудники стали уделять этому кейсу. Продолжилась ли переписка после мая 2021 года — нам неизвестно.

Подтасовки на Одесской трассе

Несколько первых писем из доступного массива касаются строительства автодороги М05 Киев — Одесса. Речь шла о возможном совместном участии турецкого подрядчика HGG Insaat Anonim Sirketi и IRD как агентства по техническому надзору в тендере на ремонт части этой дороги зимой 2020 года. Переговоры об этом якобы начались еще в ноябре 2019-го.

Компании проиграли конкурс, однако якобы заручились поддержкой Марка Магалецкого при рассмотрении жалоб на результаты торгов, которые должны были "сбить" с первого места победителя — компанию Onur. По словам обличителя, Магалецкий якобы посоветовал заговорщикам подавать как можно больше жалоб, чтобы убедить центральный офис ЕБРР в якобы имеющем место сговоре между "Укравтодором" и победителем тендера. На одной из последующих встреч со Срибняком Магалецкий якобы пообещал "проинструктировать" тендерный комитет ЕБРР запустить переоценку результатов тендерного предложения IRD с тем, чтобы компания получила более высокие баллы.

По словам обличителя, в июне 2020 года Срибняк якобы докладывал Паоло Орсини, владельцу IRD, что Магалецкий благополучно пролоббировал жалобу HGG внутри ЕБРР. Более того, по его информации, платежи от ЕБРР в адрес Onur якобы стали задерживать, а Магалецкий "выразил надежду", что контракт с Onur может быть разорван в пользу HGG. В дальнейшем это могло бы дать возможность сменить и инженерный надзор.

Согласно последующим письмам, в октябре 2020 года Магалецкий якобы добился дискредитации "Укравтодора" перед главным офисом ЕБРР, поскольку последний отправил в Киев письмо с требованием снять отдельных чиновников "УАД" с проекта М05. Письмо якобы по совету Магалецкого попало в СМИ. Как следует из аудиозаписей, которые изобличитель также передал ЕБРР в рамках переписки (есть в распоряжении редакции), Срибняк якобы заплатил за этот "слив" с комментариями, критикующими "Укравтодор", 3500 евро.

Тайный пакет

Примерно в этот же период начинается новый этап взаимодействия Магалецкого, Срибняка и Орсини по проекту М06 (обходная дорога вокруг Житомира), где IRD уже являлась консультантом по инженерному надзору. В публичном поле появилась информация о том, что "Укравтодор" недоволен работой китайского подрядчика Sinohydro и собирается инициировать разрыв контракта. Встал вопрос о том, чтобы IRD при этом не потеряла свой подряд, хотя ее вина в растрате миллионов евро кредита ЕБРР на некачественную дорогу также очевидна.

В начале февраля 2021 года Магалецкий и Срибняк встретились в киевском ресторане "Адель" (этот эпизод зафиксирован на видео и был продемонстрирован в эфире "Секретных материалов"). По словам обличителя, за ужином стороны обсуждали и проект М05, где ЕБРР должен был вот-вот встать на сторону HGG и IRD, "выбросив" Onur, а также проект обходной дороги Житомира, где IRD должна остаться в качестве инженера-консультанта после смены подрядчика. Кроме того, якобы обсуждалось и более комплексное "взаимодействие" в рамках будущих проектов, которые будут реализовываться после подписания Украиной нового кредитного соглашения с ЕБРР на $450 млн на обновление дорожной инфраструктуры.

Именно в конце этой встречи Срибняк передал Магалецкому пакет с логотипом IRD, как это зафиксировано на видео. "На основании переговоров, состоявшихся между г-ном Срибняком и г-ном Орсини (владелец IRD Engineering), [можно сделать вывод, что] этот пакет содержал компенсацию за услуги г-на Магалецкого", — говорится в письме информатора в адрес ЕБРР. В последующих письмах он также цитирует обращение Орсини к Срибняку: "Мы должны поблагодарить его (г-на Магалецкого) за его помощь в решении нашей ситуации в Житомире, а также за его помощь с изменениями [в контракт, которые увеличили гонорар IRD]. Используйте наличные деньги, которые у вас есть".

По предположению информатора, наличные для таких представительских расходов Срибняк мог получать через свою жену Аллу Срибняк, оформленную как ФОП для предоставления консультационных услуг IRD (копии актов выполненных работ есть в распоряжении редакции). "Она домохозяйка и никаких работ для IRD не выполняет", — пишет обличитель. Однако по факту жена Срибняка получала в течение нескольких месяцев 3250 евро (3000 + 5% единого налога) для таких расходов, которые затем могли передавать Магалецкому. "По моей оценке, ему заплатили от 20 до 30 тыс. евро", — написал информатор. Эту оценку он впоследствии подтверждает расшифровкой других аудиозаписей разговоров между Срибняком и Орсини, где первый отчитывается перед последним об "остатках" на "счетах".

Информатор также добавляет, что это типичные суммы для IRD, которые она платит в странах бывшего СССР чиновникам такого уровня, как Магалецкий, за аналогичные услуги. "Исходя из объемов контрактов, можно говорить о том, что общая сумма таких расходов уже шестизначная", — говорится в письме. Далее приводятся более подробные расчеты возможной взятки: 5% от инженерного контракта и 1% от контракта на строительные работы.

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На сегодняшний день, несмотря на отправленные в ЕБРР письма с подробным описанием происходящего, Марк Магалецкий продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом. Несмотря на то что делом о злоупотреблениях при ремонте окружной дороги Житомира заинтересовалась Служба безопасности Украины (скан-копии переписки с "Укравтодором" есть в распоряжении редакции), пока для нее чиновник остается недостижим. Он и дальше принимает участие в официальных мероприятиях и встречах с украинскими властями и раздает рекомендации о том, каким образом нужно бороться с коррупцией в "Укравтодоре" и других госструктурах в Украине.

Редакция направила запрос с просьбой прокомментировать изложенные в письмах обличителя факты в головной офис ЕБРР в Лондоне, а также координатору по коммуникациям банка в Киеве, и ожидает ответов. Редакция готова предоставить возможность упомянутым в тексте фигурантам высказать свою позицию относительно описанных событий.