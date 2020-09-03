Общество 1 час назад

"Досягли дна" — як кияни відреагували на шоу Зеленського до Дня Незалежності (ВІДЕО)

Думки розділилися. Частина людей називає шоу блюзнірством та наругою над українською символікою та незалежністю. Інші ж вважають це сучасним та гарним дійством

"Досягли дна" — як кияни відреагували на шоу Зеленського до Дня Незалежності (ВІДЕО) "Досягли дна" — як кияни відреагували на шоу Зеленського до Дня Незалежності (ВІДЕО)

Редакція Delo.ua дізналася думку українців щодо музичного шоу, організованого Офісом Президента до Дня Незалежності України.

Альтернатива параду чи сором

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Думки розділилися. Частина людей називає шоу блюзнірством та наругою над українською символікою та незалежністю. Інші ж вважають це сучасним та гарним дійством.

"Ми думали, що досягли дна, але знизу постукали. Так ось постукав цей концерт на чолі з Сердючкою та Президентом, який пританцьовував", Наталя.

"Непогано, але не треба було розфарбовувати сцену у кольори стягу", Ольга.

"Класичний парад мені більше підходив", Олександр.

Доречність шоу в країні, де триває війна

Ми запитали, наскільки доречний такий формат. Більшість дотримується думки, що ідея музичного шоу має право на існування, але не як святкування Дня Незалежності.

"Кожен як хоче, так і святкує. Війна тут ролі не відіграє, бо в Києві її немає", вважає В'ячеслав.

"Таке святкування неадекватне навіть для країни, де немає війни", Олександр.

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Яким українці бачать святкування Дня Незалежності у 2021 році

Тут всі єдині: передусім має закінчитися війна. Формат вже інша справа.

"Мені б хотілося, аби ми вже не говорили про те, що маємо захищатися від когось", Юрій.

"Наш новий Президент точно вигадає щось креативне. Паради відходять у минуле",  Марія.

Детальніше дивіться на відео:

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