"Досягли дна" — як кияни відреагували на шоу Зеленського до Дня Незалежності (ВІДЕО)

Редакція Delo.ua дізналася думку українців щодо музичного шоу, організованого Офісом Президента до Дня Незалежності України.

Альтернатива параду чи сором

Думки розділилися. Частина людей називає шоу блюзнірством та наругою над українською символікою та незалежністю. Інші ж вважають це сучасним та гарним дійством.

"Ми думали, що досягли дна, але знизу постукали. Так ось постукав цей концерт на чолі з Сердючкою та Президентом, який пританцьовував", — Наталя.

"Непогано, але не треба було розфарбовувати сцену у кольори стягу", — Ольга.

"Класичний парад мені більше підходив", — Олександр.

Доречність шоу в країні, де триває війна

Ми запитали, наскільки доречний такий формат. Більшість дотримується думки, що ідея музичного шоу має право на існування, але не як святкування Дня Незалежності.

"Кожен як хоче, так і святкує. Війна тут ролі не відіграє, бо в Києві її немає", — вважає В'ячеслав.

"Таке святкування неадекватне навіть для країни, де немає війни", — Олександр.

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Яким українці бачать святкування Дня Незалежності у 2021 році

Тут всі єдині: передусім має закінчитися війна. Формат — вже інша справа.

"Мені б хотілося, аби ми вже не говорили про те, що маємо захищатися від когось", — Юрій.

"Наш новий Президент точно вигадає щось креативне. Паради відходять у минуле", — Марія.

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