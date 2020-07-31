Есть вопросы: смотрели ли украинцы фильм "Земляне" и считают ли события в Луцке спектаклем

С 31 июля на Youtube-канале Delo.ua каждую неделю будут выходить результаты видео опросов украинцев об актуальных новостях страны. На повестке дня первого выпуска — захват террористом заложников в Луцке, продление карантина и планы на отпуск 2020-го.

О событиях в Луцке

Ни один из опрошенных нами не смотрел фильм "Земляне" и не собирается этого делать.

"Почему я должен смотреть фильм "Земляне"? Потому что Зеленский сказал?"

О выполнении Зеленским требований террориста мнения разделились: одни считают, что это долг президента — не подвергать людей опасности, другие осуждают его поступок, называя это слабостью. Неоднозначны оценки украинцев и в оценке событий в Луцке: многие считают это спектаклем.

О карантине

Несмотря на то, что все опрошенные придерживаются правил карантина, надевая маски в общественных местах и транспорте, не все считают это серьезной защитой, и уж тем более не все согласны с решением правительства о продлении карантина.

"Были эпидемии намного сильнее, чем эта, и не было никакого карантина. Это так, чтобы испортить людям жизнь немного".

Об отпуске в 2020-м

Большинство опрошенных либо уже были, либо собираются в отпуск этим летом. Из направлений по Украине рассматривают Одессу и Трускавец.

Смотреть больше на YouTube-канале Delo.ua: