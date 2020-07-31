Общество 1 час назад

Есть вопросы: смотрели ли украинцы фильм "Земляне" и считают ли события в Луцке спектаклем

В новой рубрике "Есть вопросы" на Youtube- канале Delo.ua украинцы поделились мнением о происходящих в стране событиях и своих планах на отдых летом в 2020-м

Есть вопросы: смотрели ли украинцы фильм "Земляне" и считают ли события в Луцке спектаклем Есть вопросы: смотрели ли украинцы фильм "Земляне" и считают ли события в Луцке спектаклем

С 31 июля на Youtube-канале Delo.ua каждую неделю будут выходить результаты видео опросов украинцев об актуальных новостях страны. На повестке дня первого выпуска захват террористом заложников в Луцке, продление карантина и планы на отпуск 2020-го.

О событиях в Луцке

Ни один из опрошенных нами не смотрел фильм "Земляне" и не собирается этого делать. 

Кратко и по делу в Telegram

"Почему я должен смотреть фильм "Земляне"? Потому что Зеленский сказал?"

О выполнении Зеленским требований террориста мнения разделились: одни считают, что это долг президента не подвергать людей опасности, другие осуждают его поступок, называя это слабостью. Неоднозначны оценки украинцев и в оценке событий в Луцке: многие считают это спектаклем. 

О карантине

Несмотря на то, что все опрошенные придерживаются правил карантина, надевая маски в общественных местах и транспорте, не все считают это серьезной защитой, и уж тем более не все согласны с решением правительства о продлении карантина. 

"Были эпидемии намного сильнее, чем эта, и не было никакого карантина. Это так, чтобы испортить людям жизнь немного".

Об отпуске в 2020-м

Большинство опрошенных либо уже были, либо собираются в отпуск этим летом. Из направлений по Украине рассматривают Одессу и Трускавец.

Смотреть больше на YouTube-канале Delo.ua: 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

​Эксперт разоблачил партию Медведчука: "ОПЗЖ — главный лоббист интересов Китая в Украине"
​Эксперт разоблачил партию Медведчука: "ОПЗЖ — главный лоббист интересов Китая в Украине"
Зеленский хочет присвоить государственный статус иудейским и мусульманским праздникам
Зеленский хочет присвоить государственный статус иудейским и мусульманским праздникам
Что ждет Зе-команду в индустриальных городах Украины
Что ждет Зе-команду в индустриальных городах Украины
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Черниговской области мужчина взорвал гранату, погибли три человека

  3. Золото в росте: стоит ли сегодня вкладываться в драгоценный металл

  4. В Минздраве утвердили правила работы школ с 1 сентября

  5. В Киеве — рекорд по новым случаям коронавируса: вспышка в общежитии КПИ продолжается

Загрузка...