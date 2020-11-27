Общество 1 час назад

Е-билет: в Киеве меняют принципы работы с коммунальными и транспортными платежами

К прямым партнерам в проект КП ГИВЦ уже присоединились финансовые компании EasyPay и IPay

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

С ноября 2020 года КП "Главный информационно-вычислительный центр" (КП ГИВЦ) изменил формат взаимодействия с партнерами и потребителями коммунальных услуг.

Как сообщает пресс-служба EasyPay, до сих пор основной моделью предоставления расчетных услуг и подходом к созданию инфраструктуры информирования потребителей и сбора платежей было сотрудничество с единственным стратегическим подрядчиком, который должен был максимально сконцентрировать на себе как собственную сеть, сайт и платежные терминалы, так и привлечение банков и финансовых компаний.

Кратко и по делу в Telegram

"За последние годы банки и финансовые организации существенно выросли в технологиях и качестве. Согласно данным ежемесячной статистики, киевляне активно используют различные финансовые дистанционные и электронные каналы коммуникации. Также и КП ГИВЦ значительно усовершенствовал собственные процессы и технологии. Мы больше не нуждаемся в едином агрегаторе платежей", — говорится в сообщении.

По информации компании, к прямым партнерам в проект е-билет уже присоединились финансовые компании EasyPay и IPay, а все ключевые операторы и банки уже получили и заключают прямые контракты для сотрудничества.

Читайте также:
Киевляне вновь могут платить за воду через "Укрпочту" без комиссии

В EasyPay отмечают, что к развитию сервиса в платежных терминалах КП ГИВЦ в метрополитене и на остановках привлечен один из лидеров терминального рынка Украины.

"Финансовая компания "Контрактовый дом" (EasyPay) после проведения соответствующих настроек поможет нам внедрить новые транспортные продукты, которые запланированы в рамках единого билета, которые вы увидите в ближайшее время. Развитие мобильного приложения и оплата сервисов будет сопровождаться лучшим партнером международной платежной системы Mastercard в 2019 году сервисом онлайн платежей iPay.ua", — подчеркнули в компании.

Отметим, внедрение е-билета в Киеве переносили уже несколько раз. Сначала его хотели запустить 1 октября 2019 года, затем 1 апреля 2020 года. Однако каждый раз в КГГА ссылались на самые разнообразные причины — то проблемы с киевским метрополитеном, то на разработку необходимого ПО, чтобы предотвратить масштабные сбои в системе. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве нашли подпольную мастерскую по производству боеприпасов (ФОТО)
В Киеве нашли подпольную мастерскую по производству боеприпасов (ФОТО)
Киевский Дом профсоюзов арестовали из-за долгов
Киевский Дом профсоюзов арестовали из-за долгов
АМКУ спустя почти два года одобрил покупку матерью нардепа Ефимова КВЦ "Парковый"
АМКУ спустя почти два года одобрил покупку матерью нардепа Ефимова КВЦ "Парковый"
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Человек, который проживет 200 лет, уже ходит по Земле" — ученые

  3. В Николаеве накрыли банду таксистов-наркодельцов, похищавших и расстреливавших людей

  4. ДТП в Кировоградской области: военный грузовик протаранил авто коммунальщиков, есть жертвы

  5. Повышение "минималки" откладывается на год — Минфин

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...