Эффективная децентрализация требует радикального изменения законодательства — министр

Вопросы совершенствования законодательного регулирования условий для финансовой самостоятельности бюджетов местного самоуправления и способности территориальных общин обсудили в парламенте на заседании Консультационного совета по вопросам местного самоуправления 11 мая.

Мероприятие состоялось под председательством Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с участием народных депутатов, членов правительства, представителей органов местного самоуправления, глав всеукраинских ассоциаций ОМС.

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Во время заседания Алексей Чернышов отметил, что в результате реформирования местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства, Украина перешла к новой системе организации власти, государственного управления и управления на местном уровне.

Он подчеркнул, что главной задачей в процессе децентрализации всегда было формирование способных общин, а их способность определяется, в частности, наличием ресурсов и правом ними распоряжаться.

"Сейчас завершается процесс передачи объектов общей собственности от района в коммунальную собственность территориальных общин. По 99,2% объектов территориальными общинами уже приняты решения о взятии этих объектов на баланс. В общем передано 23620 объектов. Также продолжается процесс передачи земель сельскохозяйственного назначения ", — отметил Министр развития общин и территорий Украины.

Это позволит усилить способность общин, разграничить расходы между бюджетами и наладить эффективное функционирование местных органов власти.

"Для завершения децентрализации важно не только создать способны общин, но и обеспечить эффективное функционирование всей системы органов местного самоуправления, а также системы местных органов исполнительной власти. Именно поэтому имеем актуализировать действующее законодательство Украины ", — подчеркнул Алексей Чернышов.

В 2020 году правительством, парламентом был принят пакет важных решений, которые дают нам сегодня возможность говорить о завершающем этапе реформы.

"Сейчас мы работаем над законодательством в пределах норм действующей Конституции, что создает значительные трудности для реформирования системы местного самоуправления и местных государственных администраций. Однако, до внесения конституционных изменений необходимо как можно быстрее актуализировать Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и отраслевое законодательство по децентрализации полномочий в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта и т.д. ", — отметил Алексей Чернышов.

Министр отметил, что проекты законов о внесении изменений уже разработан Минрегионом и направлен на согласование министерствам, облгосадминистрациям, ассоциациям.

"Мы рассчитываем, что ассоциации органов местного самоуправления будут активными участниками продвижения конституционных изменений и соответствующий консенсус будет найден в парламенте. Я убежден в том, что совместными усилиями органов государственной власти, органов местного самоуправления нам удастся реализовать наиболее важную реформу для наших сограждан — реформе местного самоуправления ", — подытожил министр развития общин и территорий Украины.