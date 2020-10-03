Экокатастрофа в Тихом океане: на побережье выбросило мертвых тюленей и осьминогов (ФОТО)

На Камчатке в России на побережье Тихого океана произошла экологическая катастрофа — там уровень нефтепродуктов в воде превысил норму в 4 раза и фенола — в 2 раза.

Вследствие загрязнения океанских вод выбросами из реки, которая впадает в океан, пострадали десятки людей — у них диагностируют массовые отравления и аллергии, а побережье буквально устлано мертвыми обитателями океана, сообщил в своем Instagram российский журналист Юрий Дудь.

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По его словам, первые признаки отравления начали замечать серфингисты около трех недель назад. Люди чувствовали помутнение, сухость, боль и чувство пленки в глазах, болело горло и набухали связки.

Как отмечает журналист, 20 человек из лагеря серфингистов отравились.

Указано, что когда российские власти сделали пробы воды, их результаты поразили: уровень нефтепродуктов в воде превысил норму в 4 раза и фенола — в 2 раза.

Причем на берег начало выносить горы мертвых морских обитателей.

На опубликованных в соцсетях фото очевидцев видно, как на берегу лежат тела тюленей, осьминогов и других животных, а вода приобрела желтого цвета.

"Недавно мы получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, впадающей в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Уже 9-го числа (9 сентября) река выливала тоннами яд в океан. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасения ситуации не было", — рассказал Дудь.

При этом известно, что выше по этой реке находится военный полигон.

Напомним, в середине июня 2019 года на встрече "Большой двадцатки" (G20) в Японии участники заключили первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане. В документе сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением и прописаны конкретные необходимые меры.