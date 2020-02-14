Политика 1 час назад

Экс-нардепы саботируют уголовное дело, однако скоро могут оказаться за решеткой — СМИ

Дмитрий Святаш и Василий Поляков не сотрудничают со следствием

Экс-нардепы саботируют уголовное дело, однако скоро могут оказаться за решеткой — СМИ Экс-нардепы саботируют уголовное дело, однако скоро могут оказаться за решеткой — СМИ

Громкое уголовное дело о завладении Дмитрием Святашем и Василием Поляковым мошенническим путем 2,2 млрд. гривен Укрсиббанка набирает новые обороты, об этом сообщил "5 Канал" со ссылкой на Прокуратуру Киева и реестр судебных решений.

В ходе судебного процесса Прокуратура подтвердила арест боле 80% активов АИС и передачу их на ответственное хранение Агентству по розыску и менеджменту активов, полученных мошенническим путем. Фигурантам уголовного дела: Дмитрию Святашу и Василию Полякову, как бенефициарам ГК "АИС" вручено подозрение и избраны меры пресечения. По сообщениям МВД на данный момент Дмитрий Святаш находится во всеукраинском розыске в то же время, Печерский районный суд запретил экс-нардепу выезд за пределы страны. Подозрения также вручены ряду директоров и топ-менеджерам Александру Пугачу и Александру Яременко. На данный момент они находятся под круглосуточным домашним арестом.

Однако, Василий Поляков и Дмитрий Святаш предпочитают скрываться от следствия, заявляет один из адвокатов по делу.

Кратко и по делу в Telegram

Представитель потерпевшего ООО "УМК" сообщил, что на последнее судебное заседание Василий Поляков предоставил справку, что не может явиться, потому что попал в ДТП. В то же время, мои коллеги видели его на авиарейсе Лондон-Киев, что свидетельствует о спланированном сокрытии от следствия".

Как отметил представитель ООО "УМК" следующее судебное заседание об избрании меры пресечения Василию Полякову назначено на 19 февраля 2020 года на 13:00. Также он выразил надежду, что учитывая на систематические попытки скрыться от следствия и саботировать судебный процесс, в этом судебном заседании все же будет наконец рассмотрена жалоба прокуратуры г. Киева и вынесено соответствующее решение.

Читайте также:
Дубинский обвинил Святаша в организации митингов против Зеленского

Как сообщил 5 Канал, в ноябре 2019 года Шевченковским районным судом Киева было дано разрешение на задержание Дмитрия Святаша. Как отмечается в судебном решении, прокуратурой было доказано, что Дмитрий Святаш систематически скрывается от органов досудебного расследования. Также отмечается, что несмотря на предоставление спорной медицинской справки о пребывании Святаша на стационарном лечении, последний в это время путешествовал из Киева в Харьков, что свидетельствует о попытке обмана следствия.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина обжаловала решение суда о признании Татарстана инвестором в "Укртатнафту"
Украина обжаловала решение суда о признании Татарстана инвестором в "Укртатнафту"
"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании на 2 млн долларов
"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании на 2 млн долларов
Офис Зеленского подал в суд на "Схемы" из-за расследования об Омане и требует извинений
Офис Зеленского подал в суд на "Схемы" из-за расследования об Омане и требует извинений
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. В Киеве на месте завода планируют построить несколько многоэтажек

  2. Украинский стартап создал первую в мире портативную печь (ФОТО)

  3. Рестораны разрывают договоры с Glovo? Что происходит с доставкой еды в Киеве

  4. Украина и Турция построят городок для переселенцев из Крыма

  5. Украинцы массово скупают маски, спрос на которые вырос в 50 раз, а цены — вдвое

Загрузка...