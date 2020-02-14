Экс-нардепы саботируют уголовное дело, однако скоро могут оказаться за решеткой — СМИ

Громкое уголовное дело о завладении Дмитрием Святашем и Василием Поляковым мошенническим путем 2,2 млрд. гривен Укрсиббанка набирает новые обороты, об этом сообщил "5 Канал" со ссылкой на Прокуратуру Киева и реестр судебных решений.

В ходе судебного процесса Прокуратура подтвердила арест боле 80% активов АИС и передачу их на ответственное хранение Агентству по розыску и менеджменту активов, полученных мошенническим путем. Фигурантам уголовного дела: Дмитрию Святашу и Василию Полякову, как бенефициарам ГК "АИС" вручено подозрение и избраны меры пресечения. По сообщениям МВД на данный момент Дмитрий Святаш находится во всеукраинском розыске в то же время, Печерский районный суд запретил экс-нардепу выезд за пределы страны. Подозрения также вручены ряду директоров и топ-менеджерам Александру Пугачу и Александру Яременко. На данный момент они находятся под круглосуточным домашним арестом.

Однако, Василий Поляков и Дмитрий Святаш предпочитают скрываться от следствия, заявляет один из адвокатов по делу.

Представитель потерпевшего ООО "УМК" сообщил, что на последнее судебное заседание Василий Поляков предоставил справку, что не может явиться, потому что попал в ДТП. В то же время, мои коллеги видели его на авиарейсе Лондон-Киев, что свидетельствует о спланированном сокрытии от следствия".

Как отметил представитель ООО "УМК" следующее судебное заседание об избрании меры пресечения Василию Полякову назначено на 19 февраля 2020 года на 13:00. Также он выразил надежду, что учитывая на систематические попытки скрыться от следствия и саботировать судебный процесс, в этом судебном заседании все же будет наконец рассмотрена жалоба прокуратуры г. Киева и вынесено соответствующее решение.

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Как сообщил 5 Канал, в ноябре 2019 года Шевченковским районным судом Киева было дано разрешение на задержание Дмитрия Святаша. Как отмечается в судебном решении, прокуратурой было доказано, что Дмитрий Святаш систематически скрывается от органов досудебного расследования. Также отмечается, что несмотря на предоставление спорной медицинской справки о пребывании Святаша на стационарном лечении, последний в это время путешествовал из Киева в Харьков, что свидетельствует о попытке обмана следствия.